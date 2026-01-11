Çeşme Belediyespor sahasında kaybetti

İzmir Süper Amatör Lig E Grubu'nun 15. haftasında Çeşme Belediyespor, sahasında konuk ettiği Güzelbahçe FSK'ya 3-2 mağlup oldu.
Karşılaşmaya etkili başlayan konuk ekip Güzelbahçe FSK, mücadelenin 3. dakikasında Gökcan Özduman'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Oyundaki üstünlüğünü ilk yarı boyunca sürdüren Güzelbahçe FSK, 37. dakikada Ogün Bulut'un golüyle soyunma odasına 2-0'lık avantajla gitti.
İkinci yarıda da baskılı oyununu devam ettiren Güzelbahçe FSK, 65. dakikada Güray Gazioğlu'nun kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı.
Ev sahibi Çeşme Belediyespor, 76. dakikada Akın Alkan'ın penaltıdan attığı golle farkı ikiye indirdi: 3-1. Maçın uzatma dakikalarında Berke Sarlıca'nın golüyle skor 3-2 oldu.
Bu golün ardından sahada kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, Çeşme Belediyespor oyuncusu Oğuzhan Bekçi kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Çeşme Belediyespor, aldığı bu mağlubiyetin ardından ligde 14 puanla 6. sırada yer aldı. Mavi-beyazlı ekip, 16. haftada 18 Ocak Pazar günü Gümüldürspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. - İZMİR
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.