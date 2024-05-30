Çeşme Belediyespor Kız Voleybol Takımları Liderlik Yolunda - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor Kız Voleybol Takımları Liderlik Yolunda

Çeşme Belediyespor Kız Voleybol Takımları Liderlik Yolunda

Çeşme Belediyespor Midi ve Küçük kız voleybol takımları, İzmir Gelişim Kız Voleybol gruplarında lider olarak şampiyonluk yolunda ilerliyorlar.

30.05.2024 10:18  Güncelleme: 10:20
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Çeşme Belediye spor Midi ve Küçük kız voleybol takımları, mücadele ettikleri İzmir Gelişim Kız Voleybol gruplarında lider olarak, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

2011 ve 2012 doğumlulardan oluşan Çeşme Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, 11 takımdan oluşan İzmir Gelişim Midi Kız Voleybol Grubu'nda, şu ana kadar yaptığı 6 maçın 6'nını da kazanarak, 12 puanla grup liderliğini sürdürüyor. Yaptığı maçlarda sadece 1 set kaybeden Çeşme Belediyespor Midi Kız Voleybol Takımı, kalan 4 maçta da kazanarak, grubunda şampiyon olmayı hedefliyor.

2009-2010 ve 2011 doğumlulardan oluşan Çeşme Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı da 11 takımdan oluşan İzmir Gelişim Küçük Kız Voleybol Grubu'nda yaptığı 5 maçın 5'ini de kazanarak, 10 puanla grup liderliğini sürdürüyor. Grupta en büyük rakibi olan Altınordu Küçük Kız Voleybol takımı 10 puana sahip olmasına karşın, set kaybı nedeniyle grup sıralamasında 2. sırada yer alıyor. Çeşme Belediyespor Küçük Kız Voleybol Takımı da kalan 5 maçını da kazanarak grubunu şampiyon olarak tamamlamayı hedefliyor.

"Voleybolda büyük bir aile olmaya çalıştık"

Çeşme Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi ve Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Bahcevan, Midi ve Küçük Kız Voleybol takımlarının başarılarından büyük mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Çeşme Belediyespor Voleybol Şube Sorumlusu olduğumdan beri, 'Biz büyük bir aileyiz' sloganıyla birlik ve beraberliği sağlamaya önem verdim. Voleybolda büyük bir aile olmaya çalıştık. Sporcularımızın her türlü ihtiyacında, okuldaki başarılarında yanlarında olmaya çalışarak, yakından ilgilendik. Voleybol Antrenörlerimiz Gökhan Ceren ve Merve Tonusluoğlu ile birlikte sportif, okul başarısı ve sosyal hayatta onlara katabileceğimiz ne varsa vermeye çalışıyoruz. Sanıyorum başarılarının da en büyük nedeni bu" diye konuştu.

" Filenin Sultanları' milli voleybol takımının çocuklar üzerinde büyük etkisi oldu"

"Midi ve Küçük Kız Voleybol takımlarımızın başarısının diğer çocuklarımıza da olumlu yansıması olduğunu görüyoruz" diye belirten Bahcevan, "Geçtiğimiz günlerde okullar arası voleybol turnuvası yapıldı. O turnuvayı yakından takip ettik. Voleybola yatkınlığı olanları kulübümüze davet ettik. Tabi, 'Filenin Sultanları' milli voleybol takımının da çocuklar üzerinde büyük etkisi oldu. Bu etkiden de faydalanıp, 'Büyük bir aileyiz' diyerek sporu ve voleybolu daha da sevdirmeye çalışıyoruz. Ama en büyük eksiğimiz destek. Maçlarımızı İzmir'de oynamak zorundayız. Yani her maçımız deplasmanda. Rakiplerimizin tribün desteği var. Ama maalesef bizim yok. Bazen birkaç seyircimiz olsa da çoğu zaman seyircimiz olmadan maça çıkıyoruz" dedi.

"Yerel yönetimimizden tüm vatandaşlarımıza kadar herkesten destek bekliyoruz"

Voleybol Şube Sorumlusu Bahcevan, "İzmir'deki maçlarımız bittikten sonra Çeşme'de bir turnuva yapmayı düşünüyoruz. Eğer gerçekleşirse daha çok çocuğun voleybol oynamasını sağlamış olacağız. Ayrıca İzmir'deki maçlara gelemeyen seyircilerimizin Çeşme'deki turnuvayı izlemelerini ve çocuklara destek olmalarını arzuluyoruz. Diğer çocukların da voleybola heves etmelerini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Çeşmeli çocuklarımızın daha çok spor yapmaları ve başarıdan başarıya koşabilmeleri için herkese destek çağrısında bulunuyoruz. Yerel yönetimimizden tüm vatandaşlarımıza kadar herkesten destek bekliyoruz. Çocuklarımızdan çok cevher çıkacağından eminim" " diye çağrıda bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor Kız Voleybol Takımları Liderlik Yolunda - Son Dakika

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