Çeşme Belediyespor, Ligin İlk Maçında İzmirspor\'a Yenildi

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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 7. Grup'ta yer alan Çeşme Belediyespor, ligin ilk maçında konuk ettiği İzmirspor'a 1-0 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig'de, 2024-2025 sezonunun ilk hafta maçları oynanırken, Çeşme Belediyespor sahasında İzmirspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında her iki takım da karşılıklı ataklarla gol aradı. Maçın 45. dakikasında İzmirspor'un bulduğu penaltıyı Aytaç Deniz gole çevirince İzmirspor ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan İzmirspor, savunma ağırlıklı oynarken, hızlı ataklarla Çeşme Belediyespor kalesinde gol aradı. Çeşme Belediyespor, ikinci yarıda çift santrfora dönerek, sağ ve sol açıktan gelen ortalarla rakip kalede iyi pozisyonlar yakalasa da gole çeviremedi. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da aradığı golü bulamayınca maç İzmirspor'un 1-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

"Uzun vadede lige ağırlığımızı koyacağız"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Ali Çalış, "Ligin ilk maçına süre az da olsa iyi hazırlandık. Kaliteli bir rakiple oynadık. Oyun ortadayken haksız olduğunu düşündüğümüz, ilk yarının son dakikasında verilen penaltıyla geri düştük. 2. Yarıda rakibimiz savunma ağırlıklı oynayıp hızlı hücumlarla gol kovaladı. Biz de çift santrafora dönerek rakip ceza sahasında etkili olmaya çalıştık. Kenar ortalardan iyi pozisyonlar yakaladık. Fakat gole dönüşmedi ve mağlup olduk. 2. Haftada 'BAY'ız. Bu ara bize eksikleri tamamlama fırsatı verecektir. Potansiyeli yüksek bir ekibiz. Uzun vadede lige ağırlığımızı koyacağız. Taraftarımıza desteği için teşekkür ederiz" dedi. - İZMİR