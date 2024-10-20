Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a 3-1 Yenildi

Çeşme Belediyespor, Torbalıspor\'a 3-1 Yenildi

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a karşı 3-1 mağlup oldu. İlk yarıyı 1-0 önde kapatan Çeşme, ikinci yarıda rakibine karşı savunmada zaaflar yaşadı.

20.10.2024 17:56  Güncelleme: 18:04
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'un 3. haftasında Çeşme Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Torbalıspor karşısında 3-1 mağlup oldu.

Çeşme Belediyespor - İZTON Torbalıspor maçı, geçtiğimiz hafta İzmirspor maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Torbalıspor'a bir maç seyircisiz oynama cezası verdiği için Bayındır İlçe Stadı'nda oynandı. Maçın ilk yarısının 34. dakikasında Cihat Çakmak'ın attığı golle Çeşme Belediyespor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı Çeşme Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Torbalıspor, 63. dakikada Kemal Akbaba'nın attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Torbalıspor oyuncusu Furkan Parsak, 77. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi. Maçın skorunu belirleyen gol, 90. dakikada, Torbalıspor oyuncusu Burak Küçüköner'in ayağından geldi. Torbalıspor, 3 puanın sahibi olurken, Çeşme Belediyespor, sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Ali Çalış, "Çok iyi bir ilk yarı oynadığımızı söyleyebilirim. Disiplinli, oyun gücü yüksek, topa hakim bir görüntümüz vardı. Bu oyun da bize ilk yarıyı önde kapatmamızı sağladı. Fakat maalesef 2. devrede rakibin uzun topları ve kenar ortalarında zaaflar yaşadık. Değişiklikler yaparak tekrar üstünlük kurmak istesek de başarılı olamadık" dedi.

Çeşme Belediyespor, 27 Ekim Pazar günü, saat 14.00'de, Bucak Belediye Oğuzhanspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a 3-1 Yenildi - Son Dakika

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