Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi - Son Dakika
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Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi

Çeşme Belediyespor, Torbalıspor\'a Son Dakika Golüyle Yenildi

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında Torbalıspor'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü. Maçın ilk yarısında gelen golle geriye düşen Çeşme, ikinci yarıda eşitse de son dakikada yediği golle sahadan mağlup ayrıldı.

02.02.2025 20:05  Güncelleme: 20:11
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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, sahasında karşılaştığı Torbalıspor'a son dakika golüyle 2-1 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

Geçtiğimiz haftayı BAY takım olarak geçiren Çeşme Belediyespor, zirve mücadelesi veren Torbalıspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısı 15. dakikada Torbalısporlu Gürkan Öztürk'ün attığı golle 1-0 sonuçlandı. Maçın ikinci yarısında Çeşme Belediyespor oyuncusu Cem Şahinkaya, 65. dakikada attığı golle skoru 1-1 yaptı.

Maçın kalan dakikalarında beraberliği koruyamayan Çeşme Belediyespor, maçın 90. dakikasında Torbalıspor oyuncusu Emir Özbay'ın attığı golle sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılarak kötü gidişini durduramadı.

Çeşme Belediyespor, bu sonuçla lig sıralamasında 12 puanla 14. sırada yer aldı.

Çeşme Belediyespor, 9 Şubat Pazar günü saat 14.00'te Bucak Oğuzhanspor ile deplasmanda karşılaşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Belediyespor, Torbalıspor'a Son Dakika Golüyle Yenildi - Son Dakika

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