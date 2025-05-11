Çeşme Maratonu'nda Şampiyonlar Belirlendi

Salomon Çeşme Maratonu'nu kadınlarda İranlı sporcu Aylar Ghazvini, erkeklerde ise Ahmet Bayram ilk sırada tamamladı.

Argeus Travel & Events tarafından "Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş" sloganıyla gerçekleştirilen organizasyon, 42, 21 ve 10 kilometre olmak üzere 3 kategoride koşuldu. Organizasyona 29 ülkeden 2 bin 606 sporcu katıldı.

42 kilometre koşusunu kadınlarda İranlı sporcu Aylar Ghazvini, 3.08.03.61'lik derecesiyle zirvede tamamladı. Yunan sporculardan Maria Moniodi, 3.36.44.19'luk derecesiyle ikinci, Anna Galatoula da 3.49.23.01'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Erkeklerde ise Ahmet Bayram 2.45.17.10'luk dereceyle kürsünün zirvesinde yer aldı. Fransız François Xavier Martin 2.53.30.50'lik derecesiyle maratonu ikinci, Suat Karoğlu da 2.53.47.69'luk derecesiyle üçüncü sırada bitirdi.

21 kilometrelik koşuyu kadınlarda İpek Öztosun Bezdan birinci, Gülşen Çerçi ikinci, Yasemin Harmancı ise üçüncü sırada tamamladı. Erkeklerde de Kerem Baybatur koşuda birinci, Fatih Can ikinci, Taylan Dağ da üçüncülüğe ulaştı.

10 kilometre koşusunda da kadınlarda Aysel Yalaç Dolay kürsünün birinci, Derya Köse ikinci, Özlem Işık da üçüncü basamağına çıktı. Erkeklerde ise Ercan Geleş koşuyu birinci, Mehmet Aydıngör ikinci, Eren Moray da üçüncü sırada tamamladı.

Ödül töreni

Organizasyonda koşuların ardından ödül töreni yapıldı.

Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve davetliler katıldı.

Dereceye giren sporculara madalya ve plaket verildi.

Mehmet Maraşlı, paralimpik kategorisinde 10 kilometrede yarışan görme engelli sporcu Nurdan Kılıçlı ile ona eşlik eden Vedat Ekiz'e ödüllerini takdim etti.