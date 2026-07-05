Çeşme Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika
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Çeşme Satranç Turnuvası Sona Erdi

05.07.2026 22:12
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12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, 40 ülkeden 1125 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, İzmir'de tamamlandı.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Çeşme Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası satranç turnuvası, Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı.

40 ülkeden 1125 sporcunun 5 kategoride yarıştığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:

Genel: 1- Kirill Shubin, 2- Milosz Szpar, 3- Vugar Rasulov

50 yaş ve üzeri: 1- Alberto David, 2-Alex Yermolinsky, 3-Sergey Kasparov

Kadınlar: 1- Umida Omonova, 2- Ayan Allahverdiyeva, 3- Guldona Karimova

En İyi Çeşmeli: 1- Alparslan Işık, 2- Talat Yıldız, 3- Egehan Yıldız

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Çeşme, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çeşme Satranç Turnuvası Sona Erdi - Son Dakika

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