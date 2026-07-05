Çeşme Satranç Turnuvası Sona Erdi

12. Çeşme Uluslararası Açık Satranç Turnuvası, İzmir'de tamamlandı.
Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Çeşme Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası satranç turnuvası, Aya Haralambos Kilisesi ve Sıdıka Kelami Ertan Ortaokulu Spor Salonu'nda yapıldı.
40 ülkeden 1125 sporcunun 5 kategoride yarıştığı turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şunlar:
Genel: 1- Kirill Shubin, 2- Milosz Szpar, 3- Vugar Rasulov
50 yaş ve üzeri: 1- Alberto David, 2-Alex Yermolinsky, 3-Sergey Kasparov
Kadınlar: 1- Umida Omonova, 2- Ayan Allahverdiyeva, 3- Guldona Karimova
En İyi Çeşmeli: 1- Alparslan Işık, 2- Talat Yıldız, 3- Egehan Yıldız
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