Çeşme Veloturk Gran Fondo'ya Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika
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Spor

Çeşme Veloturk Gran Fondo'ya Ev Sahipliği Yapacak

Çeşme Veloturk Gran Fondo\'ya Ev Sahipliği Yapacak

2-3 Kasım tarihlerinde Çeşme'de düzenlenecek Veloturk Gran Fondo, bisiklet tutkunlarını bir araya getiriyor. Amatör yol bisiklet yarışı, 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesine de destek veriyor.

24.10.2024 10:28  Güncelleme: 10:31
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Çeşme, Veloturk Gran Fondo'ya 8. kez ev sahipliği yapacak. 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda, bisiklet tutkunları bir araya gelecek.

İzmir'in plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme'de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisikletseverleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme, bu sene 8. kez Çeşme'de 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme bu yıl da yerli ve birçok ülkeden yabancı sporcu katılım sağlayacak.

Nefesleri kesen parkurlar olacak

Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme'de katılımcılar 91K, 67K ve 41K'lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek.

Çeşme merkezden başlayarak adayı turlayan 91K'lık Salcano parkuru, saat 08.00'de start alacak. 1500 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular kıyasıya mücadelenin ardından Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K'lık Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 777 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkurda saat 08.30'da başlayacak.

41K'lık Çeşme parkurunda ise yine Çeşme merkezden start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

Kategoriler

Veloturk Gran Fondo Çeşme, 4 ayrı kategoride koşulacak. Yarışta erkeklerde; Genç Erkek (16-17) (Hybrid ve Çeşme parkurunda) Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+), Genel Klasman ve PRO Kategori (Genel Klasman), kadınlarda; Genç Kadın (16-17) (Yalnızca HYBRID parkurunda), Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+), Genel Klasman ve PRO Kategori (Genel Klasman), pro kategoride son 2 yıl içerisinde UCI puanı kazanmış sporcular ile bisiklet ya da triatlon federasyonu milli takımında ya da UCI'a kayıtlı bisiklet takımında yer alan sporcular, Hybrid parkurunda yer alan paralimpik kategorinin B - Genel Klasmanında görme engelli sporcular 2 kişilik tandem bisikletleri ile önde gören arkada ise görme engelli sporcunun katılımı ile C - Genel Klasmanında normal bisiklet kullanabilen ampute, uzuv kısalığı veya fonksiyonunu tam olarak yerine getiremeyen uzuv, hafif serebral palsi gibi engeli olan sporcular yer alacak.

41K'lık Çeşme parkuru ise sadece genel klasmanda koşulacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Çeşme Veloturk Gran Fondo'ya Ev Sahipliği Yapacak - Son Dakika

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