Çeşme Yarı Maratonu Başladı
09.05.2026 22:00
Dördüncü Çeşme Yarı Maratonu'nda 3,450 sporcu mücadele ediyor, yarın 10K ve 21K koşulacak.

DÖRDÜNCÜ Çeşme Yarı Maratonu'nda heyecan başladı.

Çeşme Yarı Maratonu bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcunun katılımıyla dördüncü kez düzenleniyor. Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus'tan sporcular yer alıyor. İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, Salomon'un isim sponsorluğunda Argeus Travel & Events tarafından düzenlenen organizasyonun ilk gününde 5K gün batımı koşusu yapıldı. Çeşme merkezinden saat 17.00'de başlayan 5 kilometrelik gün batımı koşusu, Aya Yorgi plajında tamamlandı. Yarışın startını; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Enver Yılmaz, Çeşme Belediyesi Spor Müdürü Yavuz Yaşar, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney ve Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu verdi.

DERECEYE GİRENLER BELLİ OLDU

5 kilometrelik gün batımı koşusunda dereceye girenler şöyle;

Erkekler

1 - Emir Salih Karakuzu 0: 19: 47.36 (Türkiye)

2 - Savas Spanudis 0: 20: 07.34 (Yunanistan)

3 - Alexandros Nikolakis 0: 20: 47.36 (Yunanistan)

Kadınlar

1 - Ravza Aktan 0: 23: 12.67 (Türkiye)

2 - Maria Moniodi 0: 24: 17.69 (Türkiye)

3 - Doğa Gürsoy 0: 28: 39.17 (Türkiye)

YARIN 10K VE 21K KOŞULACAK

Organizasyonda yarın Çeşme 10K Yol Koşusu ve 21 kilometrelik Çeşme Yarı Maratonu koşulacak. Çeşme Yarı Maratonu (21K) saat 08.00'de Çeşme şehir merkezinden başlayacak ve aynı noktada da finişi görecek. 10K Koşusu da saat 09.00'da Alaçatı şehir merkezinden başlayıp, Çeşme şehir merkezinde sona erecek. Ayrıca saat 12.00'de Çeşme şehir merkezinden start alacak olan Çeşme Çocuk Koşusu da gerçekleştirilecek. Saat 13.00'te ise ödül töreni yapılacak.

Kaynak: DHA

Etkinlik, Spor, Son Dakika

