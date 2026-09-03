CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenip yarı finale yükseldi
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Polonya: Jurczyk, Wenerska, Piasecka, Koput, Stysiak, Lampkowska (Lysiak, Grabka, Damaske, Lyduch, Szczurowska, Czyrnianska)
Hollanda: Van Aalen, Marrit Jasper, Stuut, Dambrink, Knollema, Baijens (Hester Jasper, Jansen, Bongaerts, Van de Vosse, Kok)
Setler: 25-16, 20-25, 25-20, 25-23
Süre: 129 dakika (25, 34, 33, 37)
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya, Hollanda'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Polonya, yarı finalde İtalya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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