CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 2. etabı Erzurum'da başladı - Son Dakika
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Spor

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun 2. etabı Erzurum'da başladı

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu\'nun 2. etabı Erzurum\'da başladı

CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı Erzurum'da başladı.

13.03.2024 13:48
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CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu 2024'ün ikinci etabı Erzurum'da başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Ejder 3200 A.Ş'nin ortaklaşa düzenlediği organizasyon, Palandöken Kayak Merkezi'nde oluşturulan voleybol sahalarında gerçekleştiriliyor.

Organizasyonda erkeklerde Türkiye, Ukrayna, İtalya, Fransa, Polonya ve İran'dan 13 takım, kadınlarda ise Türkiye ve Romanya'dan 5 takım mücadele edecek.

Erzurum Voleybol İl Temsilcisi Ragıp Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun 15 Mart Cuma günü sona ereceğini ifade ederek, "Geçmiş yıllarda burada kar voleybolu müsabakaları yapılmıştı, yerelde de yapılıyordu. Artık amacımız ulusal değil uluslararası tüm müsabakaları Palandöken'de yapmak. Burada Ejder 3200'ün ev sahipliğinde kalıcı iki saha yapıyoruz. Yazın plaj, kışın da kar voleybolu müsabakalarını organize etmek istiyoruz. Burada Erzurum'dan bir takımımız mücadele ediyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Voleybol, Erzurum, Spor, Son Dakika

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