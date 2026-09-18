Cevat Soydaş Turnuvası\'nda TOFAŞ, Bursaspor Basketbol\'u 94-80 yenip finale çıktı

Cevat Soydaş Turnuvası'nda TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u 94-80 yenip finale çıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci maçında Bursaspor Basketbol'u 94-80 mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Galatasaray MCT Technic'in rakibi olan TOFAŞ, 19 Eylül Cumartesi TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak final müsabakasına çıkacak.
TOFAŞ, 26'ncı Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası'nın ikinci karşılaşmasında Bursaspor Basketbol'u 94-80 mağlup ederek finale yükseldi.
TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyoduna Bursaspor Basketbol iyi başlasa da son bölümlerde oyuna ağırlığını koyan TOFAŞ, ilk çeyreği 25-16 önde kapattı. İkinci periyotta Bursaspor Basketbol'un 3 sayılık atışlardan boş dönmesini değerlendiren TOFAŞ, aradaki farkı korudu ve soyunma odasına 48-38 üstün gitti. Maçın üçüncü periyodunda Bursaspor Basketbol farkı 4 sayıya kadar indirse de TOFAŞ, çeyreği 66-58 önde tamamladı. Son periyotta tekrar farkı açan TOFAŞ, sahadan 94-80 galip ayrıldı. Karşılaşmayı 94-80 kazanan TOFAŞ finalde Galatasaray MCT Technic'in rakibi oldu. Turnuvanın final müsabakası, 19 Eylül Cumartesi günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak.
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