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Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek" - Son Dakika

Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek"

11.02.2022 15:47
Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek"

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının Türkiye Kupası'nı Gaziantep'e getirmek olduğunu söyledi.

Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, amaçlarının Türkiye Kupası'nı Gaziantep'e getirmek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ve Yarı Final eşleşmeleri çekilen kura sonucunda belli oldu. Çeyrek finalde Alanyaspor ile eşleşen Gaziantep Futbol Kulübü'nde Başkan Cevdet Akınal kura sonrası açıklamalarda bulundu. Amaçlarının kupayı kazanmak olduğunu söyleyen Akınal, "Gaziantep FK olarak kupayı Anadolu'da bırakmak, kazandırmak istiyoruz. Bir Anadolu takımıyla eşleştik. İyi oynayan kazansın. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bizim de amacımız kupayı Antep'e getirmek, o yolda ilerleyeceğiz. Hayırlı olsun" dedi. - İSTANBUL

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Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cevdet Akınal: 'Amacımız kupayı Antep'e getirmek' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Cevdet Akınal: "Amacımız kupayı Antep'e getirmek" - Son Dakika
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