Ceyda Düşkün, Bakü\'den Altın Madalya İle Döndü

Türk Devletleri Teşkilatı 'Herkes İçin Yüzme Projesi'nin ikincisi, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirildi. Bakü Su Sporları Sarayı'nda düzenlenen müsabakalarda ülkemizi farklı yaş kategorilerinde temsil eden yüzücüler 19 altın madalya ile anavatanlarına döndüler.

Avrasya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Ceyda Düşkün 25-26 yaş kategorisinde altın madalya kazandı. Düşkün, üniversitenin Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

Yıldız "Başta ülkemizin adını ve üniversitemizin adını ulusal ve uluslararası arenada gururla duyuran öğrencimiz Ceyda Düşkün'ü tebrik ediyorum. Her zaman yanında olduğumuzu yineliyorum. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Avrasya Üniversitesi'nin Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü öğrencisi Ceyda Düşkün ise Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız'a teşekkür ederek "Üniversitemin desteği benim için çok önemliydi, burada olmaktan her zaman gurur duydum. Lisans eğitimimi tamamladığım bu son haftalarda Yüksek Lisans eğitimime de Avrasya Üniversitesi'nde devam etme kararı aldım. Daha büyük başarı hikayeleri ile yine yanınızda olmaya devam edeceğim" diye konuştu. - TRABZON