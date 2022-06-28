Ceyhan'da 5 bin çocuk yüzme öğrenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Ceyhan'da 5 bin çocuk yüzme öğrenecek

28.06.2022 13:17
Ceyhan'da 5 bin çocuk yüzme öğrenecek

Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 5 bin çocuk yüzme öğrenecek.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde 5 bin çocuk yüzme öğrenecek.

Okulların kapanmasıyla birlikte 20 Haziran Pazartesi günü başlayan yüzme kursları, Kredi Yurtlar Kurumu ve Spor Salonu bahçesine kurulan portatif havuzlarda gerçekleştiriliyor.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurslarda, 07-15 yaş arası çocuklara 25'erli gruplar halinde, 6 yüzme antrenörü tarafından günlük 1 saat yüzme eğitimi veriliyor. Kurslar, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Kredi Yurtlar Kurumu bahçesindeki havuzdaki kursun açılışına İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abbas Şengül ile katılan Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz, kursa gelen çocuklar ve aileleri ile sohbet etti.

Bu yıl ikincisi düzenlenen kursa gösterilen yoğun ilgiden dolayı ailelere teşekkür eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abbas Şengül, "Hedefimiz 5 bin çocuğumuza yüzme eğitimi vermek. Ücretsiz olarak verilen kurslarımız ile ilçemizde yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak" dedi. - ADANA

YORUMLAR
500
Feke'de sağanak etkili oldu Feke'de sağanak etkili oldu Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu Adana'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ceyhan, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ceyhan'da 5 bin çocuk yüzme öğrenecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:22 Bakan Nebati ihracat verilerini paylaştı: Yıllık 242,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü
19:02 Twitter'ın paylaştığı verilerdeki detaylar dikkat çekti! Türkler futbolla ilgili 5.2 tweet paylaştı
18:38 Yaşlı kadının evine "Ben Almanya'dan akrabanızım" diyerek giren hırsız, 20 bin lira değerindeki altınları çaldı
18:12 4'lü zirve başladı! Türkiye ile NATO heyetinin yan yana oturması dikkat çekti
18:08 Sara Arfaoui ile İlkay Gündoğan Balıkesir'de Türk adetlerine göre düğün yapacak
18:04 Cem Küçük, 'istifa etti' iddialarına yanıt verdi: İşimin başındayım
17:16 Göztepe'nin iki yerli yeteneği Halil Akbunar ile İrfan Can Eğribayat, Avrupa yolcusu!
16:46 Dünya trans kadın güzellik yarışmasının birincisi belli oldu! Tacı Filipinler'den Fuschia Anne Ravena aldı
16:44 Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yardımcı antrenör Albert Riera, takıma veda etti
16:22 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden açıklaması: Yarın NATO zirvesinde görüşebilirler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 19:38:58. #1.13#
SON DAKİKA: Ceyhan'da 5 bin çocuk yüzme öğrenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement