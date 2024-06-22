Ceyhan\'da Türkiye-Portekiz maçı için dev ekran kurulacak

Spor

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz ile karşılaşacağı Avrupa Şampiyonası maçı için dev ekran kurulacağını açıkladı.

Montella yönetiminde Euro 2024'e iyi bir başlangıç yapan Ay-Yıldızlılar, Portekiz karşılaşmasına odaklandı. Bugün akşam 19.00'da başlayacak olan karşılaşma Ceyhan'da Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan ekrandan izlenecek.

Ceyhan Belediyesi Başkanı Kadir Aydar, dev maç öncesi tek yürek olunması için Atatürk Kent Meydanı'na dev ekran kurulacağını duyurdu.

Ceyhanlı vatandaşları kent meydanına davet eden Başkan Aydar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızını, beyazını giy gel. Ceyhan halkının isteğini yerine getiriyoruz. 22 Haziran cumartesi günü saat 19.00' da Türkiye-Portekiz maçını, Atatürk Kent Meydanı'nda izleyip, Euro 2024 heyecanını hep birlikte yaşayalım" ifadelerine yer verdi. - ADANA