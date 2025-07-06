Süper Lig'de 275, 1'inci Lig'de 62, 2'nci Lig'de 10 müsabakada görev yapan Ceyhun'un Altay'la 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. İzmir ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonundan bu yana forma giyen deneyimli ön libero, Altay'da 5'inci sezonuna adım atacak. Ceyhun son olarak 30 Kasım 2024'te iç sahada 3-2 kazandıkları İnegölspor maçında oynayıp çapraz bağları kopmasına rağmen sakat sakat karşılaşmayı tamamlamıştı.
Son Dakika › Spor › Ceyhun Gülselam Altay'a Dönüyor - Son Dakika
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