Ceyhun Yılmaz: Jesus'un ilk planı öngörülemez olmak

D Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programına bu hafta ekranların sevilen yüzü Ceyhun Yılmaz konuk oldu.

Futbol gündemini değerlendiren Ceyhun Yılmaz, " Galatasaray'ın yeni transferlerini çok iyi buluyorum. İsmini bildiğimiz oyuncuların gelmesi heyecan veriyor. Okan Buruk Galatasaray'ın ve Türk futbolunun kahramanlarından biri. Teknik direktörlük kariyerinde şu ana kadar iyi şeyler yaptı. Okan hoca bana göre erken gelmedi. Fatih Terim'i tanıyan biri olarak başkanlık yapmayacağını düşünüyorum. Fatih Hoca tekrar Galatasaray'a dönerse teknik direktörlük yapar. Ama Galatasaray ile yolları yine kesişecektir" dedi.