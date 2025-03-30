Chamberlain: 'Büyük maçta etkiliydik' - Son Dakika
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Chamberlain: 'Büyük maçta etkiliydik'

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Oxlade Chamberlain, Galatasaray galibiyetinin ardından takımlarının başarısını vurguladı.

30.03.2025 01:40
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- Alex Oxlade Chamberlain: "Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterdik"

İSTANBUL - Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterdik" dedi

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün farklı bir sistem ile sahaya çıktıklarını aktaran Chamberlain, "Yeni pozisyonumda iyi hissediyorum. Bu pozisyonda daha defansif ve temkinli oynamam gerekiyor. Gedson ile birlikte oynuyoruz. Kendisi çok enerjik ve öne koşuları iyi yapan bir oyuncu. Onun rolü bu. Benim rolüm daha farklı. Hangi pozisyonda oynadığımın bir önemi yok. En önemlisi oynayarak takımıma katkıda bulunmak. Bunu yapabildiğim için mutluyum. Pozisyonuma alıştıkça daha da iyisini yapmayı hedefliyorum. Bugün iyi işler yaptık. Büyük maçlarda ne kadar etkili bir oyun oynayabildiğimizi gösterebildik. Taraftarımız için bu maçın önemi başkaydı. Enerjik olduğumuzu gösterdik. Bugün yeni bir sistem ile oynadık. Bugün rakibimiz karşısında bu sistem işe yaradı. Rakibimize nereden zarar verebileceğimizin üzerinde çalışmıştık. Mario ve Rafa bugün farklı pozisyonlarda oynadılar. Genel olarak performansımız iyiydi. Rakibimiz de maça ortak olmaları adına güzel bir gol attı. Ama maçı ikinci yarıda iyi idare ettik. Profesyonel bir şekilde iyi oynayarak maçı kazandık" diye konuştu.

Yunus Akgün'ün maçın ardından yaptığı açıklamalarının sorulması üzerine Chamberlain, "Ne dediğinin umursamıyorum. Ne dediğinin bir önemi yok. İstediğini söyleyebilir. Biz büyük bir takımız. Oluşan puan farkını tabii biz de istemezdik. Bugün önemli bir maç oynadık. En büyük takım biziz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Alex Oxlade Chamberlain, Galatasaray, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Chamberlain: 'Büyük maçta etkiliydik' - Son Dakika

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