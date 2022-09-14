Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi - Son Dakika
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Hull City'nin kötü gidişi taraftarı çıldırttı! Acun Ilıcalı'nın Türk teknik adamı göreve getireceği iddia edildi

14.09.2022 19:46

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son 3 maçında mağlup oldu. Championship'te transfer döneminin en dikkat çeken takımının taraftarları adeta çılgına dönerken hoca Şota Arveladze, hedefteki isim haline geldi. Ilıcalı'nın Şota ile yolları ayıracağı ve Sergen Yalçın'ı göreve getireceği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar ve Pelkas, Antalyaspor'dan Doğukan Sinik ve Süper Lig'den yolu geçmiş başka yıldızları kadrosuna katan Hull City, kötü günler geçiriyor. Son 3 haftada sahadan mağlubiyetle ayrılan Acun Ilıcalı'nın takımında köklü değişikler yaşanabilir.

SON 5 HAFTADA 4 MAĞLUBİYET

Şota Arveladze yönetiminde Championship'e iyi bir başlangıç yapan Hull City, ilk 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almıştı. Ancak daha sonra adeta dibe vuran Acun Ilıcalı'nın takımı son 5 hafta 4 mağlubiyet aldı.

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SERGEN YALÇIN İDDİASI

Kötü gidiş sonrası Hull City taraftarları isyan ateşini yaktı ve teknik direktör Şota Arveladze'yi eleştiri yağmuruna tuttu. Türk medyasında çıkan bazı haberlerde yaşananlar sonrası Acun Ilıcalı'nın Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek için harekete geçmek üzere olduğu iddia edildi.

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