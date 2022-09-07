Charis Charisis: "3 puan için oynayacağız" - Son Dakika
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Charis Charisis: "3 puan için oynayacağız"

07.09.2022 22:59
Charis Charisis: "3 puan için oynayacağız"

- Charis Charisis: "3 puan için oynayacağız" Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charis Charisis: "Rakibimiz grubun en iyisi" "En iyi seviyeye ulaşacağım" UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında yarın sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu...

- Charis Charisis: "3 puan için oynayacağız"

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Charis Charisis:

"Rakibimiz grubun en iyisi"

"En iyi seviyeye ulaşacağım"

SİVAS - UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarının ilk haftasında yarın sahasında Slavia Prag ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da orta saha oyuncusu Charis Charisis, "Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Kendi evimizde oynuyoruz, kendi evimizde her zaman 3 puan almak için oynarız" dedi.

Sivasspor'un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Charis Charisis, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup maçlarının ilk haftasında yarın oynayacakları Çekya temsilcisi Slavia Prag müsabakası öncesi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısında konuştu.

Charisis, "Rakibimizin iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Belki de grubun en iyi takımı olduğunu söyleyebiliriz ama aynı zamanda bizde çok iyi bir takımız. Kendi evimizde oynuyoruz, kendi evimizde her zaman 3 puan almak için oynarız" dedi.

"Biraz daha süreye ihtiyacım var"

Bir basın mensubunun "Charisis adaptasyon sürecini tamamladı mı?" şeklindeki sorusuna Charisis, "Şu an adaptasyon sürecindeyim, biraz daha süreye ihtiyacım olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye Ligi'nde futbol farklı, daha çok fiziğe dayalı. Benim yeni adapte olduğum bir futbol tarzı. Seviye çok yüksek bu ligde. Biraz daha süreye ihtiyacım var. Ama yakın zamanda yüzde yüz performansıma da ulaşacağımdan eminim. Hocalarımız, arkadaşlarım adaptasyon süresinde bana çok yardımcı oluyorlar. Bende elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ki en iyi seviyeye ulaşacağım. Sivas şehri çok güzel bir şehir, insanlar bana çok iyi davrandı. Kulüp olarak bakarsak herkes çok profesyonel çalışıyor. Başarılı olmamız için kulüp bize gereken her şeyi sunuyor" yanıtını verdi.

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Kaynak: İHA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Sivasspor, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Charis Charisis: '3 puan için oynayacağız' - Son Dakika

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