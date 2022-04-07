Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz - Son Dakika
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Chelsaa'nin hocası çöküşü itiraf etti: Böyle devam edersek perişan oluruz

07.04.2022 13:34

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid'e 3-1 yenilen Chelsea'de teknik direktör Thomas Tuchel, ortaya koydukları performansın kabul edilemez olduğunu söyledi.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanda Chelsea'yi 3-1 mağlup etti. İngiliz ekibi, ilk yarıda Real Madrid karşısında çok zor anlar yaşadı. Karim Benzema hat-trick yaptı.

Chelsea çöküşe geçti, Tuchel uyardı: Perişan olabiliriz

KÖTÜ SERİ

Chelsea, geçtiğimiz günlerde ligde oynadığı son Brentford maçını da 4-1 kaybetti. Brentford hezimetinden sonra ağır Madrid yenilgisi takımdaki az neşeyi de yok etti. Teknik Direktör Tomas Tuchel, Real Madrid maçından sonra çok karamsar açıklamalar yaptı.

Chelsea çöküşe geçti, Tuchel uyardı: Perişan olabiliriz

"PERİŞAN OLABİLİRİZ"

BT Sport'a konuşan Tuchel, "Önce Southampton maçımız var. Madrid maçı sonra, bunu anlayalım. Ama böyle oynamaya devam edersek Southampton deplasmanında kaybederiz. Bu halde İspanya'da perişan olacağız" dedi.

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