Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti - Son Dakika
Üye Girişi

Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti

15.03.2022 22:48
Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough ile oynayacağı deplasman maçına seyirci alınmaması için yaptığı başvuruyu geri çekti.

İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, Federasyon Kupası çeyrek finalinde Middlesbrough ile oynayacağı deplasman maçına seyirci alınmaması için yaptığı başvuruyu geri çekti.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan (FA) yapılan açıklamada, "Yapıcı görüşmeler sonrası kulüp talebinden vazgeçti. FA, hem yaptırımlara uyulmasını hem de Chelsea taraftarlarının maçlara, deplasman taraftarlarının da Stamford Bridge Stadı'na girmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için Chelsea, Premier Lig yönetimi ve hükümetle görüşüyor." denildi.

Chelsea, başvurusuna gerekçe olarak, kulübe gelir kaynağı olarak görüldüğü için daha önce ayrılan 4 bin 620 biletin satılmasına izin verilmemesinin, yaptırımlar öncesi bilet alan Chelsea taraftarlarına haksızlık olmasını göstermişti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İngiltere hükümetinin, Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'in de aralarında yer aldığı 7 oligarka yönelik yaptırımları, İngiliz kulübünün birçok yaptırıma maruz kalmasına yol açmıştı. Hükümet tarafından verilen özel bir lisansla maaşları ödeme ve ligde mücadele etme hakkı tanınan Chelsea'nin transfer yapması, yeni sözleşme imzalaması, bilet satması, lisanslı üründen gelir elde etmesi yasaklanırken, banka hesapları ve kulübe ait kredi kartları ise dondurulmuştu. Abramovich'in kulüpteki tüm yetkileri ise elinden alınmıştı.

YORUMLAR
500
Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması için başvuruda bulundu Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması için başvuruda bulundu

Middlesbrough, Premier Lig, England, Chelsea, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti - Son Dakika


Son Dakika
22:44 Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan: Ermenistan, Türkiye'yle diplomatik ilişkiler kurmaya ve sınırları açmaya hazır
22:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, NATO'ya eleştiride bulundu: Kapıları açık olsaydı savaş 20 gün sürmezdi
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilerle ilgili açıklama! Yapılan yenilikleri tek tek sıraladı
20:37 Taraftarı çıldırttı! Rıdvan Dilmen'den Arda Güler yorumu geldi: Hiç uğraşmasınlar, olmaz
20:32 Suç duyurusu nedeniyle EPGİS'ten yeni karar! Fiyatlar hakkında yapılan bilgilendirme askıya alındı
20:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklama yaptı: Dışişleri Bakanım önce Moskova sonra Kiev'e gidecek
19:38 THY'den yeni açıklama! 4 ülkeye seferlerini iptal etti
19:34 Ukrayna saldırılarını takip eden FOX News kameramanı yaşamını yitirdi
19:30 Bugün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 115 kişi hayatını kaybetti, 24 bin 614 yeni vaka tespit edildi
19:14 TRT'den ayrılan Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu! Yoğun ilgi karşısında ne yapacağını bilemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 22:54:18. #1.11#
SON DAKİKA: Chelsea, Federasyon Kupası maçının seyircisiz oynanması başvurusunu geri çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement