Chelsea, Fluminense'yi Geçerek Finale Yükseldi

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Chelsea, Fluminense'yi 2-0 yenerek finale çıktı.
New York'un MetLife Stadı'nda oynanan karşılaşmada Chelsea, Joao Pedro'nun 18. dakikadaki golüyle öne geçti.
Brezilyalı yıldız, 56. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi ve İngiliz temsilcisinin finale yükselmesinde başrolü oynadı.
Chelsea, bugün oynanacak Paris Saint-Germain- Real Madrid maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
Final maçına, 13 Temmuz Pazar günü New York'taki MetLife Stadı ev sahipliği yapılacak.
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