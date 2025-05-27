Chelsea, Konferans Ligi Finali için Hazır

UEFA Konferans Ligi finalinde yarın İspanyol temsilcisi Real Betis ile karşılaşacak İngiliz ekibi Chelsea, hazırlıklarını tamamladı.
Polonya'nın Wroclaw kentinde bulunan Wroclaw Stadı'nda, teknik direktör Enzo Maresca yönetimindeki antrenmanda oyuncuların şakalaşmaları dikkati çekti.
Antrenmana çeşitli oyunlarla başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma idmanı yaptı. İngiliz ekibi, antrenmanı kısa tuttu ve çalışmayı izlemeye gelen özel çocuklara imza dağıttı.
Çocukların formalarını, futbol toplarını, tişörtlerini, defterlerini imzalayan ve onlarla fotoğraf çektiren oyuncuların bazıları, antrenman tişörtlerini çocuklara hediye etti.
Real Betis ile Chelsea'nin karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi finali, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
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