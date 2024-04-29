CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını incelemeye alacak - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını incelemeye alacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını incelemeye alacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve hiç şutun çekilmediği Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının incelemeye alınması gerektiğini söyledi.

29.04.2024 11:23  Güncelleme: 11:26
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan ve 90 dakika boyunca hiç şutun çekilmediği Ankaraspor- Nazilli Belediyespor maçının incelemeye alınması gerektiğini söyleyerek, konunun takipçisi olacağını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz; TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu Etimesgut Stadı'nda oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırı bir şekilde tamamlandığına dikkat çekti. 90 boyunca iki takımın şut bile çekmediğini ve müsabakanın 0-0 bittiğinin altını çizen Yavuzyılmaz, her iki takımın uzlaşarak sahaya çıktığını savundu.

Yavuzyılmaz, "2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor - Nazillispor maçı için kulüplerin beraberlik sonucu üzerinde uzlaşarak sahaya çıktıkları görülmektedir. Zira maç boyunca iki takımın kalesine doğru düzgün şut bile çekilmemiştir. Bu durum hayatın ve futbol tarihinin olağan akışına aykırıdır. Bunun bir sonucu olarak Zonguldak Kömürspor küme düşürülmüştür. Maçın mutlaka incelemeye alınması gerekiyor. Konunun takipçisi olacağım" ifadelerine yer verdi.

Yaşanan tartışmalarda Ankaraspor'un play-off'u, Nazilli Belediyespor'un da ligde kalmayı garantilediği; bu durumun Zonguldak Kömürspor'un TFF 3. Lig'e düşmesine sebep olduğuna da dikkat çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçını incelemeye alacak - Son Dakika

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