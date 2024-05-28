CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un TFF 2. Lige çıkması hakkında konuştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un TFF 2. Lige çıkması hakkında konuştu

CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor\'un TFF 2. Lige çıkması hakkında konuştu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un TFF 2. Lige çıkması nedeni ile Mecliste yaptığı konuşmada, 'Herkesin, siyasi düşüncesi ne olursa olsun aynı noktada birleştiğini biz bu şampiyonlukta gördük' dedi.

28.05.2024 18:27  Güncelleme: 18:46
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CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un TFF 2. Lige çıkması nedeni ile Mecliste yaptığı konuşmada, "Herkesin, siyasi düşüncesi ne olursa olsun aynı noktada birleştiğini biz bu şampiyonlukta gördük" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un başarısını meclise taşıdı. 52 Orduspor'u 3-0 yenerek TFF 2. Lig'e yükselen Elazığspor'u tebrik eden Erol, "Cumartesi günü 52 Orduspor ile Elazığspor'un maçı vardı. Elazığspor'umuz, Elazığ'ın bir marka değeri olan kulübümüz TFF 2. Lige çıktı. Bu çok anlamlı. Hem Elazığspor'un 2. Lige çıkmasında katkısı olan il valisine, belediye başkanına, milletvekillerine sivil toplum örgütü başkanlarına, kulüp başkanına, kulüp yöneticilerine futbolculara ve taraftarlara teşekkür ederim. Ben futbolla çok ilgili değilim ama bir futbol takımının başarısının bir şehirdeki algıyı nasıl değiştirdiğini, insanlara nasıl moral verdiğini ve gerçekten insanların o konu ile ilgili nasıl herkesin, siyasi düşüncesi ne olursa olsun aynı noktada birleştiğini biz bu şampiyonlukta gördük. 2020 ve 2023 yılında iki deprem yaşadık, insanlar inanılmaz bir moral bozukluğu yaşadı, psikolojik sorunlar yaşadı ama Elazığspor'un başarısı Elazığ'daki bütün sorunları giderdi. Sokakta, vatandaşta inanılmaz bir mutluluk var. Bu başarıdan kaynaklı inanılmaz bir kendi arasında bir eş güdüm var, dayanışma var. Bu anlamda ben Elazığspor'a başarılar diliyorum, kutluyorum. Bu yalnızca deprem bölgesindeki illerin sporla bağının başarısı ile ilgili bir sonuç olarak görülmemeli. Hemen yanımızda Bingöl var, Tunceli var, aslında Anadolu illerinde futbol kulüpleri o kentlerdeki hem sosyal dayanışmayı barısı, kültürü, geleneğin yaşatılmasını dayanışmayı sağlayan ve insanların orada bu tür aktivitelerle günün zorluklarından, sıkıntılarından sorunlarından arındıkları bir süreç olarak görülmeli ve özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının da hem Elazığspor'a hem komşu ilimiz olan Bingöl ve Tunceli'nin Dersimpor'una bu anlamda da katkılarının devam etmesini istiyorum" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un TFF 2. Lige çıkması hakkında konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Gürsel Erol, Elazığspor'un TFF 2. Lige çıkması hakkında konuştu - Son Dakika
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