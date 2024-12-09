Cibara: Hakemler İstifa Etmeli - Son Dakika
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Cibara: Hakemler İstifa Etmeli

Cibara: Hakemler İstifa Etmeli

Galatasaray Başkan Yardımcısı Cibara, hakemleri eleştirerek MHK'nın istifasını istedi.

09.12.2024 14:09
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Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, dün oynanan Sivasspor maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin,

Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, sarı-kırmızılıların voleybol takımı sponsorluk anlaşması etkinliğinin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu. Türk futbolunda son yıllarda yaşananların örneği olmadığına dikkat çeken Cibara, "60 yıldır futbol maçlarına giden birisiyim. 70'li yıllardan itibaren federasyonlara baktığımızda Türkiye'de son 10 yıldır yaşadığımız rezaleti hiçbir zaman yaşamadık. Ortada bir gerçek var. Hiç kimse bu hakemlerden memnun değil" diye konuştu.

"Hakemler AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor?"

Merkez Hakem Kurulu'nu istifaya davet eden Mehmet Cibara, "Farklı maçlardan birçok pozisyonu örnek gösterebiliriz. Son oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçında da olan ortada. Geçtiğimiz yıl bizim oyuncumuz Icardi ile girdiği ikili pozisyonda oyuncumuzun sakatlığına sebep olan oyuncu, Beşiktaş karşılaşmasında da oyundan atılmasına sebep olacak hareketlerde bulunmuştur. Bana kalırsa bu oyuncunun girdiği her pozisyon faul. Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı hemen istifa etmeli veya el çektirilmelidir. Bütün kulüpler bu durumdan rahatsız. Ayrıca Kulüpler Birliği ne işe yarar? Son olarak geçenlerde toplanıldı. Federasyon başkanının kulübümüzü hedef alarak konuşmalarıyla ilgili olarak tek bir açıklama dahi yapmadılar. Bir özür dilenilmedi. Hakemler neden doğru kararları veremiyor? Acaba AVM'lerde tokat yemekten mi çekiniyor bu arkadaşlar? Yoksa emekliliğiyle alakalı başka planları mı var. Bizim şampiyonluklarımıza bakın. Her şeye herkese rağmen alınmış şampiyonluklar. İyiler her zaman kazanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

Dünkü maçta sakatlanan Barış Alper Yılmaz'ın sağlık durumunun sorulması üzerine Cibara, "Barış'ın şuanda MR'ı çekiliyor. Oradan da haber bekliyoruz. İnşallah iyi haberler gelir" yanıtını vererek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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