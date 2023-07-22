Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı

22.07.2023 12:44

Galatasaray'da Fatih Terim döneminde büyük umutlarla transfer edilen Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı'ya teknik direktör Okan Buruk kapıyı gösterdi. Buruk, iki futbolcuyu Zalgiris ile oynanacak Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı kadrosuna almazken, kısa sürede oyuncuların takımdan gönderileceği düşünülüyor.

Geçen sezon başında Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte kiralık gönderilen Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımdan temelli ayrılıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAKIMDAN AYRILACAKLAR

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı'yı kadroya almadı. Fatih Terim döneminde transfer edilen futbolcular, Buruk'un gözüne giremedi. Kısa süre içerisinde iki futbolcunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

CICALDAU VE TAYLAN'IN KARNESİ

Alexandru Cicaldau geçen sezon kiralandığı Al İttihad Kalba takımıyla 28 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, 33 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Kadro dışı kaldılar! Okan Buruk, Fatih Terim'in 2 prensine kapıyı gösterdi
Kadro dışı kaldılar! Okan Buruk, Fatih Terim'in 2 prensine kapıyı gösterdi
YORUMLAR
500

Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Galatasaray, Fatih Terim, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı - Son Dakika


Son Dakika
12:32 Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı
12:27 Kadro dışı kaldılar! Okan Buruk, Fatih Terim'in 2 prensine kapıyı gösterdi
12:29 Rusya, tahıl koridoru anlaşmasının sürmesi için 7 koşul öne sürdü
12:28 Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler, gözlerine inanamadı
12:24 Rusya, tahıl anlaşmasının devam etmesi için 7 şart sundu
12:20 Oyuncu Tayanç Ayaydın'ın estetiksiz halini görenler tanıyamadı
12:13 Kara Kartal, Ante Rebic'i gözüne kestirdi! Beşiktaş, Milan'ın kapısını kiralık için çalacak
12:06 Beşiktaş durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Ante Rebic operasyonu başladı
11:59 AK Parti'de ismi İBB adaylığıyla anılan Tevfik Göksu'nun namaz kıldığı görsel gündem oldu
11:55 AK Parti'de ismi İBB adaylığı için geçen Tevfik Göksu'nun namaz fotoğrafı gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 12:47:33. #1.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement