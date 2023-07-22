Galatasaray'da ayrılıkları neredeyse netleşti! Cicaldau ve Taylan, kadroya alınmadı

Geçen sezon başında Okan Buruk'un takımın başına geçmesiyle birlikte kiralık gönderilen Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı, sarı-kırmızılı takımdan temelli ayrılıyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE TAKIMDAN AYRILACAKLAR

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Alexandru Cicaldau ve Taylan Antalyalı'yı kadroya almadı. Fatih Terim döneminde transfer edilen futbolcular, Buruk'un gözüne giremedi. Kısa süre içerisinde iki futbolcunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

CICALDAU VE TAYLAN'IN KARNESİ

Alexandru Cicaldau geçen sezon kiralandığı Al İttihad Kalba takımıyla 28 maça çıktı. Rumen futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asist yapma başarısı gösterdi. Geçen sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Taylan Antalyalı, 33 karşılaşmada 3 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.