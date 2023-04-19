Çiçeği burnunda veda etti! Alanyaspor, Ersun Yanal'ı görevden aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Çiçeği burnunda veda etti! Alanyaspor, Ersun Yanal'ı görevden aldı

19.04.2023 17:36

Galatasaray'a 4-1 yenilen Antalya temsilcisi Alanyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Akdeniz ekibinde yalnızca 6 maç görev yapabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. DHA'nın haberine göre; 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yönetimin yaptığı toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

"KIRILGAN TAKIMIZ"

Ersun Yanal, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından "Topu rakibe verdik. Icardi, çok önemli oyuncu. Hatayı affetmedi. Mağlup duruma düştük. İkinci yarı yine aslında oyuna dengeli başladığımız anda yine bir kötü gol... O golden sonra direnci gösteremedik. Bu konuda kırılgan bir takım olduğumuzu biliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bizi ilgilendiren maçlara konsantre olmamız gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

UMDUĞU GİBİ GEÇMEDİ

Alanyaspor'd 6 maç görev yapan Ersun yanal bu karşılaşmada 2 galibiyet (1 hükmen), 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Yanal'ın takımı bu süreçte 0.67 puan ortalaması yakaladı.

YORUMLAR
500
Ersun Yanal: 'Sezon başından beri tutmayan düzen bu sonuçlara neden oluyor' Ersun Yanal: 'Sezon başından beri tutmayan düzen bu sonuçlara neden oluyor' Galatasaray maçının ardından Galatasaray maçının ardından

Galatasaray, Ersun Yanal, DHA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çiçeği burnunda veda etti! Alanyaspor, Ersun Yanal'ı görevden aldı - Son Dakika


Son Dakika
18:49 "O kadar eder misin?" denilen stoper Abdülkerim, servet harcanan Pedro'dan daha fazla skor katkısı verdi
18:11 Karamollaoğlu'ndan Babacan'ı kızdıracak sözler: Beni konuşturmayın, doğru düzgün AK Parti'den oy alamadılar
18:04 Dönüp bakmadan gittiği yerden jet hızıyla geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattına önemli takviye
18:02 Aslan korkulu rüya oldu! Galatasaray'ın yenmediği bir takım bile kalmadı
17:57 Muhammed Yakut'la röportaj yaptığı için gözaltına alınan Serdar Akinan'ın ifadesi ortaya çıktı: Ben işimi yaptım
17:55 Ardına bakmadan gitti, tıpış tıpış geri dönüyor! Beşiktaş'ın hücum hattı ateş edecek
17:40 ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı bozdu
17:34 İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'deki görevinden ayrıldı: Aday listesine bir tane bile Roman kökenli aday koymadınız
17:30 Çiçeği burnunda veda etti! Alanyaspor, Ersun Yanal'ı görevden aldı
17:28 Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2023 19:01:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çiçeği burnunda veda etti! Alanyaspor, Ersun Yanal'ı görevden aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement