Çiçeği burnunda veda etti! Alanyaspor, Ersun Yanal'ı görevden aldı

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Galatasaray'a 4-1 yenilen Alanyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. DHA'nın haberine göre; 27 Şubat'ta Farioli'nin yerine getirilen Ersun Yanal ile yönetimin yaptığı toplantıdan ayrılık kararı çıktı.

"KIRILGAN TAKIMIZ"

Ersun Yanal, Galatasaray'a mağlup oldukları maçın ardından "Topu rakibe verdik. Icardi, çok önemli oyuncu. Hatayı affetmedi. Mağlup duruma düştük. İkinci yarı yine aslında oyuna dengeli başladığımız anda yine bir kötü gol... O golden sonra direnci gösteremedik. Bu konuda kırılgan bir takım olduğumuzu biliyoruz. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Bizi ilgilendiren maçlara konsantre olmamız gerekiyor" açıklamasını yapmıştı.

UMDUĞU GİBİ GEÇMEDİ

Alanyaspor'd 6 maç görev yapan Ersun yanal bu karşılaşmada 2 galibiyet (1 hükmen), 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Yanal'ın takımı bu süreçte 0.67 puan ortalaması yakaladı.