Cide'de Spor Tesisleri Denetlendi

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor tesisleri denetlendi.

İlçe genelindeki spor tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde, tesislerin güvenliği, hijyen koşulları ve kullanım standartları incelendi.

Çalışmalar kapsamında eksiklikler tespit edilerek gerekli iyileştirme adımları planlandı.

Cide Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sporcuların ve vatandaşların daha iyi şartlarda spor yapabilmeleri için denetim ve geliştirme çalışmalarının aralıksız devam edeceği vurgulandı.