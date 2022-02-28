Çifteler Belediyesi Spor Kulüp sporcuları il şampiyonu - Son Dakika
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Çifteler Belediyesi Spor Kulüp sporcuları il şampiyonu

28.02.2022 10:47
Çifteler Belediyesi Spor Kulüp sporcuları il şampiyonu

Çifteler Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yer alan iki sporcu güreş branşında il şampiyonu oldu.

Çifteler Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yer alan iki sporcu güreş branşında il şampiyonu oldu.

Çifteler Belediyesi Spor Kulübü güreş branşında Eskişehir Kulüpler Arası İl Şampiyonası'nda sporcular Mehmet Talha Sarı 92 kiloda, Yusuf Tuğal 97 kiloda serbest ve grekoromen stilde il şampiyonu oldu. Sporcular. Tokat'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında Eskişehir'i temsil edecek.

Çifteler Belediye Başkanı Kadir Bıyık, "Tokat'ta düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'nda il ve ilçemizi temsil edecek olan sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" ifadelerini kullanarak sporcuları tebrik etti. - ESKİŞEHİR

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Çifteler Belediyesi, Eskişehir, Türkiye, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Çifteler Belediyesi Spor Kulüp sporcuları il şampiyonu - Son Dakika


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