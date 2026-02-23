Cihangirspor Kadın Takımı Şampiyon!

AVCILAR Cihangirspor Kadın Takımı, iki yılda iki ligde şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükselmenin sevincini doyasıya yaşadı. Kulüp Başkanı Ergün Çoban, elde edilen büyük başarıda emeği geçen herkesi kutladı.

Türkiye Kadınlar 2'nci Ligi D Grubu'na bu sezon yükselen ve iki sezondur hiç yenilmeyen Cihangirspor Kadın Futbol Takımı, geçen Eylül ayından bu yana oynadığı 11 maçın tümünü kazandı. Avcılarlı kızlar, D Grubu'nda oynadığı 11 maçta rakip kalelere 44 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü. Bu hafta Tuzlaspor'u 3-0 yenerek ligin bitimine 1 hafta şampiyonluğunu ilan eden Cihangirspor Kadın Futbol Takımı, en yakın rakibi Sancaktepe Belediyespor'un 5 puan önünde 33 puan topladı. Şampiyon sporcular, karşılaşmanın ardından sahada tur atarak kutlamalar yaptı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Avcılar Atatürk Stadyumu'nda büyük bölümü kadın taraftarlardan oluşan seyircilerin önüne bu sezon son kez çıkan şampiyon ekipteki kızlar, sahada sevinçle birbirlerine sarıldı. Cihangirspor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Cihangir Mahallesi Muhtarı Ergün Çoban, şampiyonlukta takıma gönül vermiş herkesin katkısının büyük olduğunu söyledi.

KAPTAN ESRA'NIN 9'UNCU ŞAMPİYONLUĞU

Öte yandan Avcılar Cihangirspor Kadın Takımı Kaptanı Esra Erol da 9'uncu şampiyonluğuna ulaşmanın sevincini yaşadı. Daha önce A Milli Kadın Futbol Takımı ve Beşiktaş'ta kaptanlık yapan tecrübeli futbolcu; Konak Belediyespor, Zeytinburnu ve Beşiktaş'taki şampiyonluklarının ardından Avcılar Cihangirspor'da da şampiyonluğa ulaşma başarısı gösterdi. Tecrübeli futbolcu, alınan iki şampiyonlukta önemli katkı sağlarken, tecrübelerini genç takım arkadaşlarına da aktarıyor. Kaptan Esra Erol, şampiyonluk maçının ardından takım arkadaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.