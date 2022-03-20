Cihat Arslan: "Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz" - Son Dakika
Üye Girişi

Cihat Arslan: "Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz"

20.03.2022 00:58
Cihat Arslan: "Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz" dedi.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 2-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, zor şartlar altında bir müsabakaya çıktıklarını ifade ederek, "Maçın kırılma noktaları vardı. İki tane pozisyona girdi, Kasımpaşa. Sonrasında da biz iki tane pozisyona girdik. İki takım için de öne geçme şansıydı. Sonra çok kötü bir gol yedik. Hak etmişleri o golü ama bizim müdahalede çok şanssız, çok eksik kaldık. Daha önce müdahale etmemiz gerekirken beklemeyi tercih ettik. 1-0 öne geçince de takım kırılma yaşadı. Kırılma yaşayınca da kolay değil, çünkü ümidinizi kaybediyorsunuz, zaten gelecekle ilgili kaygılarınız var. Bu kaygılar ümitsizliğe dönüşüyor, bu daha sorunlu. Sonrasında da biz ilk yarıda Buğra ile bir oyuncu değişikliği yaptık, Jospin girdi. Hadi orada biraz oyunu dengeledik, ondan sonrasında Tetteh uzun zamandır idmanlara çıkamadı, sadece 2-3 gün idmana çıktı. Altay maçında da kısa süreli oynatabildik. Kenan ile bir dinamizm getiririz, orada Dicko ile beraber daha atletizmi yakalarız diye bir plan yaptık 65'inci dakikalarda. Bu da bizim açımızdan neticesini vermedi. Belki de maçın kırılma noktalarından bir tanesiydi. 2-0'dan sonra zaten söylenecek bir şey yok, zaten maç bitmişti. Onun için tabii ki Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Arslan, artık kulüp olarak gerçeklerle yüzleşip, farklı planların da içine girmelerinin gerektiğini de sözlerine ekledi. - MALATYA

YORUMLAR
500
Ümit Şengül: 'Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum' Ümit Şengül: 'Ligde rahat konuma geldiğimizi düşünüyorum' Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar, süresiz kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz' - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Poyrazköy önlerinde kargo gemisi arızası yaptı! Boğaz trafiği bir süreliğine durduruldu
00:54 Kara Kartal teknik direktör Valerien Ismael'le anlaşma sağladı! Tecrübeli hoca, derbide takımın başında olacak
00:07 AK Partili isimden asgari ücret hakkında "her kesime müjde" açıklaması: Haziranda duyurulacak
00:04 Mallorca'da forma giyen tecrübeli futbolcu Vedat Muriqi'ten olay itiraf: Bunu hazmedemiyorum
00:01 Osmaniye'de polis memuru evinde ölü halde bulundu
23:32 Lewandowski'den yeni rekor! Başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı
23:02 Karantinada olan bir tutukluya doktor yerine gardiyanın baktığı iddiaları yalanlandı!
22:37 Ümit Milli Takım'a, Arda Güler'in çağırılmaması tepki çekmişti! Eleştirilere jet hızında cevap verildi
22:00 Kara Kartal'da Ghezzal isyanı! Hatayspor karşılaşmasından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
21:31 Ülkemizde 19 Mart günü koronavirüs sebebiyle 105 kişi hayatını kaybetti, 17 bin 328 yeni vaka belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 01:44:20. #1.11#
SON DAKİKA: Cihat Arslan: "Gerçeklerle yüzleşip farklı planların içine girmeliyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement