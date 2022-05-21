Cihat Arslan: "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip" - Son Dakika
Üye Girişi

Cihat Arslan: "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip"

21.05.2022 21:57

- Cihat Arslan: "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip" Süper Lig'e sahasında 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile veda eden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, Malatyaspor'un tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

- Cihat Arslan: "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip"

MALATYA - Süper Lig'e sahasında 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile veda eden Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan, Malatyaspor'un tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olan Yeni Malatyaspor'da karşılaşma sonu basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Teknik Direktörü Cihat Arslan, artık sözün de ligin de bittiğini ifade etti. Karşılaşmayı değerlendiren Arslan, "Barış orda duygularına yenik düştü, kırmızı kart olur olmaz o hakemin kararıydı, sonra da Karim Hafez sakatlandı. Tetteh de yoktu zaten. Çok genç bir takımız, 3 tane bizim için çok önemli olan oyuncu aynı anda yoktu. Maç içerisinde Barış'ın kırmızı kartı, sağ bekimiz yok, Karim Hafez sakatlandı, sol bekimiz yok. Biz buğrayı sağ bek, Yiğit'i de sol bek yaptık. Fenerbahçe hamle yeteneğini kullandı. Giren oyuncular Szalai, Sosa, Valencia. Bizi küçümsemiyorum bizim kardeşlerimiz de Burak Efe, Enes, Berat, Mert hep 17-18 yaşındaki oyuncular. Tabi ki burada kalite kazandı. Fenerbahçe'nin de hedefi bitmemişti. Fenerbahçe'yi hem şampiyonlar Ligine katılacakları için hem de Ligi ikinci bitirdikleri için tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Ligin sona ermesi ile hazırladıkları raporu yönetime sunduklarını da belirten Arslan, "Biz çocuklarla sahaya çıkalım, bir direnişimiz olsun ama eşit şartlarda yarışmadık. Bu lige de biraz ayıp ettiğimizi düşünüyorum. Çok fazla oyuncumuz gitti. 12-13 oyuncu aynı anda gidince çocuklar tecrübe kazandı ama acı bir tecrübe kazandı" şeklinde konuştu.

Bundan sonra Yeni Malatyaspor'da kongre sürecinin olduğunu da belirten Arslan, "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek potansiyele sahip bir şehir. Belediye başkanımızın önderliğinde inşallah eski güzel günlere dönüş yaparlar" değerlendirmesini yaptı.

Cihat Arslan: Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip
Cihat Arslan: Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip
Cihat Arslan: Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip
Cihat Arslan: Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip

YORUMLAR
500
Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi Yeni vali ayağının tozuyla evlat nöbetindeki ailelerle bir araya geldi 'Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı' başladı 'Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor Ahlat Çalıştayı' başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cihat Arslan: 'Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip' - Son Dakika


Son Dakika
23:47 CHP'nin İstanbul'da gerçekleşen "Milletin Sesi" mitingine katılan Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ile tokalaşmadı
22:58 Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri netleşti
22:57 Finlandiya'nın ardından İsveç'te geri adım attı! Erdoğan'la yapılan telefon görüşmesi söylemleri değiştirdi
22:40 Antalya'da yaşayan Ukraynalı eski milletvekili, 2 çocuğunu bıçaklayarak katletti!
22:39 Paris Saint-Germain, resmen açıkladı! Kylian Mbappe ile imzalar atılmış
21:49 Real Madrid'i yenen Anadolu Efes arka arkaya 2. kez Euroleague şampiyonu oldu
21:49 Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Tecrübeli hoca Yeni Malatyaspor maçının ardından kulübe veda etti
21:42 Türkiye'de 21 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı: Bin 264 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi hayatını kaybetti
21:22 Dolmabahçe'de berabere kaldılar! Konyaspor, UEFA Konferans Ligi biletini kaptı
21:04 Fenerbahçe, ligi 2. sırada tamamladı! Sezonun son karşılaşmasında Yeni Malatyaspor'u farkla mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 00:02:01. #1.12#
SON DAKİKA: Cihat Arslan: "Malatya tekrar ayağa kalkabilecek bir potansiyele sahip" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement