Cihat Arslan: Şampiyonluğu en fazla hak eden takıma karşı oynadık - Son Dakika
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Spor

Cihat Arslan: Şampiyonluğu en fazla hak eden takıma karşı oynadık

Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluğu en çok hak eden takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi. Arslan, maçın kaliteli ve yüksek mücadeleli geçtiğini belirtirken, takımının iyi reaksiyon verdiğini ve iyi mücadele ettiğini ifade etti. Ancak bir hata sonucu gol yediklerini ve son dakikalarda panik yaptıklarını dile getirdi. Arslan, takımının performansından memnun olduğunu ve Urfa takımının kaliteli bir şekilde mücadele ettiğini vurguladı.

10.03.2024 19:25  Güncelleme: 19:29
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- Cihat Arslan: "Şampiyonluğu en fazla hak eden takıma karşı oynadık"

ŞANLIURFA - Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, şampiyonluğu en çok hak eden takıma karşı mücadele ettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Cahit Arslan, "Mücadelesi yüksek bir müsabaka oynandı. Kaliteli bir maç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ligin en iyi takımına karşı oynadık. Belki ikinci sırada ama bence şampiyonluğu en fazla hak eden takıma karşı oynadık. İyi reaksiyon verdi. Zaman zaman iyi oynadığımızı düşünüyorum, iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Tabii ki bugün sistemsel olarak kenardan bir orta geldi ve müthiş bir kafa golü yedik. Orada üçlü stoperin eşleşmesinde bir hata oluştu. Yoksa rakibe çok fazla şans vermedik. Sonrasında çok fazla risk alınca, biraz da merkeze doldur boşaltmalar olunca dönen topları da ister istemez ev sahibi takımlar pozisyon yiyebiliyor ama üzerimizde de büyük bir baskı var. İçerde kazanamama ve ya işlerin iyi gitmemesi durumunda ama ben takımdan memnunum, takımın inancından memnunum, mücadelesinden de memnunum. Yani sona doğru üretkenlikten çok panik yaptık. Biraz da o açık tribün sağ olsun takımına çok destek oldu ama bizim kulübenin arkası çok sorunlu sanki. Buraya Guardiola'yı getirseniz tahminimce beğenmezler. Yani şu oyuncuyu çıkart, şu oyuncuyu oyuna al, bu olmasa bu olur, o olmasa bu olur, olmazsa dörtlüye dön, olmazsa üçlüye dön. Sahada biz takımımıza mücadele ettiriyoruz ve doğru kararlar almaya çalışıyoruz. Giren, çıkan oyuncuların performansına bakıyoruz. Sadece bu ama kötü bir gün değil, mağlubiyet kötü. Oyun ben daha önce de seyrettim. Ben geldiğimden beri Urfa takımı gerçekten bu ligin kaliteli takımı gibi oynuyor, kaliteli takımı gibi mücadele ediyor. Biz mücadele ettikten sonra bu takımın sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki Göztepe fiziksel oyuncularıyla ön plana çıktı biraz. İşin sonuna doğru da, en son hocası ön liberoyu çıkartıp savunma oyuncusu aldı. Göztepe'nin daha önce maçlarına bakarsanız 30 dakikada 3-0, 4-0 yaptığı maçlar var. Yani biz onları ciddi tehdit ettik ama dediğim gibi kapalı tribün Ümit sakatlanınca bir alkış duyduk. Enteresan, yoksa takımını alkışlamıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Cihat Arslan: Şampiyonluğu en fazla hak eden takıma karşı oynadık - Son Dakika

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