Cihat Arslan: "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli" - Son Dakika
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Cihat Arslan: "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli"

04.03.2022 23:10

- Cihat Arslan: "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli" Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı ilk maçta galibiyet ile sahadan ayrılan Teknik Direktör Cihat Arslan, "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli bir şey" dedi.

- Cihat Arslan: "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli"

MALATYA - Yeni Malatyaspor'un başında çıktığı ilk maçta galibiyet ile sahadan ayrılan Teknik Direktör Cihat Arslan, "Takımın reaksiyon vermesi çok değerli bir şey" dedi.

Süper Lig'de 17 hafta sonra 3 puanla tanışan Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Cihat Arslan karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. Takımın bu maçta istenilen reaksiyonu vermesinin çok önemli olduğunu ifade eden Arslan, "Karşılaşmanın zor olacağını tahmin ediyorduk ve öyle de oldu. Takımımızın reaksiyon vermesi çok değerli bir şey. Hani bir hasta, hastalanır da artık komaya girmeye yakın bir tepki verirse iyiye doğru gittiğinin göstergesidir. Takım da bunu istedi diye düşünüyorum, çocuklar bunun tepkisini verdi, bu çok değerli bir şey" ifadelerine yer verdi.

"Duygusal bir galibiyet oldu"

17 haftalık bir kötü gidişatın ardından takımda psikolojinin de kötü olduğunu ifade eden Arslan, "İnşallah bunun üstüne inşa edebiliriz. Çünkü yıkılmışlar, üzülmüşler sadece bu maddi manevi olarak açıklanamaz. Futbol da bir er meydanı gibidir, sahaya çıktığınızda yenilmek istemezsiniz. Bu yenilgiler sizi bazen pes ettirir, takımda biraz o vardı, psikolojileri değişmişti. Duygusal bir galibiyet oldu. İnşallah devamı olur. Buraya hizmet etmeye geldik" dedi. diye konuştu.

Bugünkü başarının takımın başarısı olduğunu da ifade eden Arslan, "Bu kadar kısa sürede bu benim başarım değil. Bir yerde biz duygulara hitap etmeye çalışıyoruz. Bu duygular açığa çıkarsa o zaman bir aile olursunuz, her kötü günü de birlikte kucaklayabilirsiniz. Futbolcularıma da dedim, beraber üzülmeyi, beraber sevinmeyi ortaya çıkarmamız lazım. Onlara bugün 'Kendiniz için oynamayın, aileniz, çocuğunuz, arkadaşlarınız, bu şehir için oynayın' dedim. Güzel bir galibiyet aldık, Allah devamını nasip ettirsin" diye konuştu.

Cihat Arslan: Takımın reaksiyon vermesi çok değerli
Cihat Arslan: Takımın reaksiyon vermesi çok değerli
Cihat Arslan: Takımın reaksiyon vermesi çok değerli

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Kaynak: İHA

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