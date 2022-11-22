ABD'nin Dünya Kupası'nda ilk golünü atan Timothy Weah, Liberya Devlet Başkanı George Weah'ın oğlu çıktı

ABD- Galler karşılaşmasında gol atan Timothy Weah'in şu anda Liberya Devlet Başkanı olan Liberyalı efsane George Weah'in oğlu olduğu öğrenenler şaşkınlık yaşadı. George Weah, siyasi kariyerinden önce de futbol tarihine adını yazdırmış bir oyuncuydu.

MILAN FORMASIYLA EFSANE OLDU

Milan forması altında göstermiş olduğuperformansla Ballon d'Or kazanan Liberyalı efsane George Weah, Dünya Kupası'nda hiç oynayamasa da oğlu Timothy Weah ilk maçında gol sevinci yaşadı.

TERCİHİNDEN DOLAYI GİYEMEDİ

Milan forması altında gösterdiği performansla Ballon d'Or kazanan ve oldukça önemli başarılara imza atan George Weah, Liberya Milli Takımı formasıyla Dünya Kupası sahnesine çıkamamıştı. Weah, milli takım tercihini Liberya'dan yana kullanmıştı. George Weah, Liberya için adeta halk kahramanı. Oğlu Timothy, ABD Milli Takımı'nı seçti, Dünya Kupası'na gitti, ilk maçında golünü de attı.

KARİYERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

George Weah; Monaco, PSG, Milan, Chelsea, Manchester City ve Marsilya gibi takımlarda top koşturmuştu. Siyasete yöneldikten sonra Liberya Devlet Başkanı oldu.