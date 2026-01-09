Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor - Son Dakika
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

09.01.2026 11:27
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman transferi için teklifini yükseltti. Sarı-lacivertlilerin Galatasaray derbisinin ardından İtalya'ya çıkarma yapacağı ve toplam 40 milyon euroluk paketi masaya koyacağı iddia edildi.

Kış transfer dönemine hızlı giren Fenerbahçe, yaptığı hamlelerle gündem olmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin Musaba'nın ardından Mert Günok ve Guendouzi'ye de imza attırdığı belirtilirken, yeni hedefin hücum hattına yapılacak takviye olduğu ifade edildi.

SIRADAKİ HEDEF: ADEMOLA LOOKMAN

Sözcü'de yer alan habere göre Fenerbahçe, 4. transferini forvet bölgesine yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda ana hedefin Atalanta'da forma giyen Ademola Lookman olduğu kaydedildi. Haberde sarı-lacivertlilerin Nijeryalı futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istediği belirtildi.

TOPLAM 40 MİLYON EUROLUK PAKET

Fenerbahçe'nin Atalanta'ya, satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ileri sürüldü. İddiaya göre sarı-lacivertliler, Lookman için, sezon sonunda 35 milyon euro satın alma opsiyonu olmak üzere toplam 40 milyon euroluk bir teklifi masaya koyacak.

DERBİ SONRASI İTALYA ÇIKARMASI

Transfer için temasların hızlanacağı belirtilirken, Galatasaray derbisinin ardından Fenerbahçe cephesinin bir kez daha İtalya'ya gideceği öne sürüldü. Haberde Başkan Sadettin Saran'ın transfer için sürece bizzat dahil olduğu, Ertan Torunoğulları ve Devin Özek'in de transferi bitirmek amacıyla İtalya'ya uçacağı iddia edildi.

