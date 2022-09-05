Cimbom'da tüm hesaplar 3 puan için! İşte Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, lige iyi bir giriş yapan Gaziantep FK'yı ağırlıyor.Bu akşam NEF Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

FORMSUZ SEFEROVIC KULÜBEYE ÇEKİLİYOR

Galatasaray'da geride kalan haftalarda Haris Seferovic, beklentilerin çok altında kaldı. Yıldız oyuncu, henüz golle tanışamadı. Sarı-Kırmızılı ekibin, ligdeki 2 golünü ise Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu paralelde bugün Gaziantep karşısında Okan Buruk, sürpriz bir tercih yapacak. Buruk'un, bir aksilik olmazsa 37 yaşındaki futbolcuyu ilk 11'de başlatması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Oliviera, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Gomis

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Ertuğrul, Djilobodji, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Maxim, Sagal, Markovic, Figueiredo