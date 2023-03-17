Cimbom'un istatistiği dillere destan! Son 6 deplasman maçında yalnızca 1 gol yedi - Son Dakika
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Cimbom'un istatistiği dillere destan! Son 6 deplasman maçında yalnızca 1 gol yedi

17.03.2023 14:28

Süper Lig'de son 14 maçın hiçbirisini fire vermeden kazanan ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında favori olarak gösterilen Galatasaray'ın deplasman karnesi alkış topladı. Dış sahadaki son 6 maçın altısını da kazanan Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde kalesinde sadece 1 gol görürken, rakip fileleri ise 21 kez sarstı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligde deplasmanda oynadığı son 6 maçı kazanırken, kalesinde sadece 1 gol gördü.

ASLAN, 18 MAÇTIR YENİLMİYOR

Ligde son mağlubiyetini 15 Ekim 2022'de deplasmanda 2-1'lik skorla Kayserispor karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 18 resmi maçta 17 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor

DEPLASMAN KARNESİ GÖZ DOLDURUYOR

Kayserispor mücadelesinden sonra deplasmanda 6 maça çıkan sarı-kırmızılılar, tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu süreçte 21 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 1 gole izin verdi.

6 maçta 1 gol! Galatasaray'ın deplasman istatistiğini duyanlar bu kadar da olmaz diyor
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SPOR Galatasaray kafilesi, Konya'da SPOR Galatasaray kafilesi, Konya'da İtalyan basını, Inter'in takımın başına Okan Buruk'u getirmek istediğini iddia etti İtalyan basını, Inter'in takımın başına Okan Buruk'u getirmek istediğini iddia etti

Kayserispor, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cimbom'un istatistiği dillere destan! Son 6 deplasman maçında yalnızca 1 gol yedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cimbom'un istatistiği dillere destan! Son 6 deplasman maçında yalnızca 1 gol yedi - Son Dakika
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