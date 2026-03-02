Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi

Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, \'\'Come to Galatasaray\'\' yorumunu beğendi
02.03.2026 23:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Galatasaray-Corendon Alanyaspor maçı sonrası Akdeniz ekibinde forma giyen Ümit Akdağ'ın yaptığı hamle sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Yıldız isim, sosyal medya hesabına gelen ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi.

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.

MAÇ SONUNDA DİKKAT ÇEKEN OLAY

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak dikkat çekici bir olay yaşandı. Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, sosyal medya hesabına Galatasaraylı taraftardan gelen bir yorumu beğenerek gündeme oturdu.

Cimbomluları heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi

ÜMİT AKDAĞ 'COME TO GALATASARAY' YORUMUNU BEĞENDİ

Akdeniz ekibinin 22 yaşındaki yıldız ismi, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumuna beğeni attı. Bu hareket, taraftarlar üzerinde heyecan yaratırken, sosyal medya hesabına daha fazla "Come to Galatasaray" yorumları yapıldı.

Cimbomluları heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi

İSMİ GALATASARAY'LA ANILMIŞTI

Ümit Akdağ'ın ismi Göztepe ve Toulouse'da kiralık olarak forma giydiği dönemde Galatasaray'la sık sık anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Sosyal Medya, Galatasaray, Ümit Akdağ, Alanyaspor, Akdeniz, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert Tekin Mert Tekin:
    ib.e gs sever oynayacağı maçların oyuncularının aklını çelmeyi 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

00:04
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6’ya yükseldi
CENTCOM: Hayatını kaybeden ABD askeri sayısı 6'ya yükseldi
23:34
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den ABD üssü bulunan ülkelere uyarı: Meşru hedefimiz
23:14
İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı: Geçmeye çalışan her gemiyi hedef alacağız
22:52
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tutuklandı
22:33
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
Fatma Nur öğretmeni hayattan alan saldırı sonrası eğitim sendikaları iş bırakacak
22:08
Lübnan’da İsrail’in saldırılarında can kaybı 52’ye yükseldi
Lübnan'da İsrail'in saldırılarında can kaybı 52'ye yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 00:41:37. #7.11#
SON DAKİKA: Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.