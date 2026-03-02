Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-1 mağlup etmişti.
Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak dikkat çekici bir olay yaşandı. Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ, sosyal medya hesabına Galatasaraylı taraftardan gelen bir yorumu beğenerek gündeme oturdu.
Akdeniz ekibinin 22 yaşındaki yıldız ismi, sosyal medyada kendisine yapılan "Come to Galatasaray" yorumuna beğeni attı. Bu hareket, taraftarlar üzerinde heyecan yaratırken, sosyal medya hesabına daha fazla "Come to Galatasaray" yorumları yapıldı.
Ümit Akdağ'ın ismi Göztepe ve Toulouse'da kiralık olarak forma giydiği dönemde Galatasaray'la sık sık anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Son Dakika › Spor › Taraftarı heyecanlandıran hareket! Yıldız isim, ''Come to Galatasaray'' yorumunu beğendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)