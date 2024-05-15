Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti

Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor\'u 3-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Çimentaş Elazığspor, ikinci yarıda attığı 2 golle galibiyeti garantiledi. Rövanş maçı 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

15.05.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 2. Grup play-off 3. tur ilk maçında Çimentaş Elazığspor, deplasmanda Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti.

Nazilli İlçe Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Çimentaş Elazığspor, 45+2. dakikada Berşan Yavuzay'ın golüyle 1-0 önde tamamladı.

Maçın 65. dakikasında Bahattin Köse ile farkı 2'ye çıkaran Çimentaş Elazığspor, 84. dakikada Beykan Şimşek'in golüyle müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 20 Mayıs Pazartesi günü Elazığ'da oynanacak.

Kaynak: AA

Elazığspor, Çimentaş, Elazığ, Efeler, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:50 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında neler oluyor? İşte 7 soru 7 cevapta gündemi sarsan dosya
10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:19 Kaş Adliyesi’nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması Kaş Adliyesi'nde başsavcı ile avukat arasında tuvaleti kullanma tartışması
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:54 Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu Kızını öldüren torununda şikayetçi olmadı! Babannenin mahkemedeki sözleri şaşkınlığa neden oldu
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 12:15:41. #1.11#
SON DAKİKA: Çimentaş Elazığspor, Efeler 09 Spor'u 3-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement