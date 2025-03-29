Çimentaş Elazığspor Fırat Gül ile Sözleşme İmzaladı

Çimentaş Elazığspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Fırat Gül ile resmi sözleşme imzaladı.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Bülent Yenihayat'ın istifası sonrası prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Fırat Gül ile resmi sözleşme imzalandı. Bordo-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada genç çalıştırıcıya hoşgeldin denildi. 2022-23 sezonunda Kocaelispor'la şampiyonluk sevinci yaşayan Gül, son olarak Kastamonuspor'u çalıştırdı. - ELAZIĞ