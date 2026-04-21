Cimnastik Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlığında - Son Dakika
Cimnastik Milli Takımı Dünya Kupası Hazırlığında

21.04.2026 14:45
Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası için Bolu'da kampa girdi. Madalya hedefleniyor.

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi.

Murat Canbaş Cimnastik Salonu'ndaki kampa katılan 15 milli sporcu, 7-10 Mayıs'ta Bulgaristan'da düzenlenecek organizasyon kapsamında antrenör Erdoğan Kapucu yönetiminde günde çift idmana çıkıyor.

Kapucu, AA muhabirine, Dünya Kupası'nda finali ve madalyayı hedeflediklerini belirtti.

Bu senenin Türk cimnastiği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Kapucu, "Peş peşe büyük yarışmalarımız var. Avrupa Şampiyonası, daha sonra Akdeniz Oyunları olacak. Ondan sonra Dünya Şampiyonası var. Bu yarışmalarda kupayı alıp 2028 Olimpiyatları'na katılım hakkı elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Kapucu, takım olarak ilk 12'ye girme hedeflerinden bahsederek, sporcuların genel durumunun iyi olduğunu, ufak sakatlıklar dışında sıkıntılarının bulunmadığını kaydetti.

Bazı antrenörler ile milli sporcular Ferhat Arıcan ve Adem Asil'in de Rusya'da kampta olduğuna değinen Kapucu, "Sporcularımızın her yarışmada madalya umudu var. Madalyaları alıp kendimizi kanıtlamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

