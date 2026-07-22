Cimnastikte Avrupa Şampiyonası Hazırlıkları

Artistik Cimnastik Genç ve Büyük Erkek Milli Takımı Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin, Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesi düzenlenen kampta yaptığı açıklamada, "Başarı bizim için sadece madalya değil, sürdürülebilir bir yapı oluşturmaktır" dedi.

Artistik Cimnastik Genç ve Büyük Erkek Milli Takımı, 19-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası öncesindeki hazırlıklarına Bolu'da başladı. Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin yönetimindeki milli sporcular, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda sabah ve akşam olmak üzere günde çift antrenman gerçekleştiriyor. Yaklaşık bir hafta sürecek kampta, genç ve büyük erkekler kategorilerinde Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların belirlenmesi hedefleniyor. Kamp çalışmalarını değerlendiren Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları ve hedeflerine ilişkin İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"Avrupa Şampiyonası öncesi son virajımız"

Avrupa Şampiyonası öncesinde gerçekleştirilen hazırlık kamplarının önemine değinen ve kadro belirleme sürecini anlatan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Göktekin, "Avrupa Şampiyonası öncesi son virajımız diyebiliriz. Yaklaşık Avrupa Şampiyonası'na bir ayımız var. Burada hem Genç Milli Takımımız hem de Büyük Milli Takımımız geniş kadroyla kampa girdik. Bu kampımızın amacı hem genç hem büyük takımın Avrupa Şampiyonası kadrosunu belirlemek. Yaklaşık bir hafta sürecek. Takım stratejisinde takıma en iyi katkı verebilecek sporcuları hem büyüklerde hem de gençlerde seçip Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek olacak. Bu süreçte tabii ki burada bizim yaklaşık iki hafta önce bir Türkiye Şampiyonamız oldu. Bu şampiyona verileri bizim için tabii ki önemli. Ama burada da yapacağımız kontrol yarışması hem büyüklerde hem gençlerde önem arz ediyor. Artık burada yapacağımız istatistiki veriler, teknik ekibimizle beraber yapacağımız, şu anda elde edeceğimiz yarışma sonuçları verileri bizim için çok önemli. Bu verilere göre takımı belirleyeceğiz" dedi.

"Hedefimiz ilk beş, hatta finale kalıp madalya kovalamak"

Turnuvadaki hedeflerinin Dünya Şampiyonası'na takım halinde katılma hakkı elde etmek ve madalya mücadelesi vermek olduğunu belirten Göktekin, "Burada tabii ki hedef bizim Avrupa sıralamasında iyi bir sonuç almak. Avrupa Şampiyonası bizim için bu yıl çok önemli. Neden önemli? Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda tabii ki ilk 13'e giren takım, bu yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na takım olarak katılma hedefi olacak. Bu da 2028 Olimpiyatları için ilk takım seçme kriteri olduğu için önem arz ediyor. Ama ilk 13'e giremeyen takım Dünya Şampiyonası'na takım olarak katılamayacak. Bireysel olarak katılacak. Ama bizim böyle bir lüksümüz yok tabii ki; hedefimiz ilk beş, hatta finale kalıp büyüklerde takım olarak madalya kovalamayı düşünüyoruz. Tabii bireysel anlamda da bizim madalyayı hedeflediğimiz sporcularımız var. Bunlarda Ferhat, Adem, Ayberk olsun, takıma girecek diğer sporcular olsun, bunlarda da bireysel olarak final ve madalya için mücadele edeceğiz. Buradaki bizim Avrupa Şampiyonası'nda bu yıl farklı olarak her yıl takım 5 kişi katılıyor ama 5 kişi takım, 1 kişi de bireysel olarak katılacak. Yani büyüklerde 6 kişi, 5 artı 1 kişi katılacağız. Gençlerde de 5 kişi katılacağız" şeklinde konuştu.

"İyinin de iyisini seçmeye çalışıyoruz"

Sporcuların yüksek form grafiğinden ve geçmiş yıllara kıyasla genişleyen sporcu havuzundan duyduğu memnuniyeti dile getiren deneyimli antrenör, "Şu an tabii yarışma periyodunda olduğumuz için hepsinin formu çok iyi. Çünkü bundan bir önceki kampımız yaklaşık daha geniş bir kadroydu. Sene başında yaptığımız 20 küsur sporcumuz vardı. Bir önceki kadroyu daraltarak gittik, 15 kişi. Ama şimdi yaklaşık 8-9 kişiye düşürdük bu kadroyu. İyinin de iyisini seçmeye çalışıyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum, 2014 Dünya Şampiyonası'na giderken biz 5 kişiyi bir araya getirebilecek büyükler havuzumuz yoktu yani. Ama şimdi 3 tane takım, 4 tane takım çıkarabilecek büyükler havuzumuz var. Bu da bizi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Başarı bizim için sadece madalya değil, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak"

Sürdürülebilir başarının sağlanmasında altyapının önemine dikkat çeken ve Zagreb'de düzenlenecek Avrupa Şampiyonası öncesinde iddialı açıklamalarda bulunan Yılmaz Göktekin, "Ama tabii ki başarı bizim için her önemli madalya değil, sürdürülebilir bir yapı oluşturmak. Bu sürdürülebilir yapıda gerçekten çok stratejik planlama gerekiyor. Her yıl üstüne koyarak gitmemiz gerekiyor. Tabii ki çok iyi bir ekibimiz var. Bu ekibin tabii hani yaş olarak büyük sporcuları var. Bunların önümüzdeki yıl veya yıllarda sporu yavaş yavaş bıraktıktan sonra alttan gelen ekibi bizim güçlendirmemiz lazım. Altyapıyı güçlü kılmamız lazım. O yüzden büyüklerle gençleri mümkün oldukça bir arada kamp sürecine alıyoruz ki gençler büyükleri biraz rol model olarak alsınlar. Performans şu anda gerçekten evet çok üst seviyede değil ama şu an performanslar iyi. Çünkü zirveyi biz Avrupa Şampiyonası'nda yakalayacağız. O da Zagreb'de olacak. Bizi izleyin. Orada güzel sonuçlar alacağımıza ben inanıyorum. Sporcularımıza da takımımıza da teknik ekibimize her zaman güveniyoruz. Bunun zaten meyvesini de Avrupa Şampiyonası'nda alacağımıza inanıyorum. Avrupa Şampiyonası'ndan hemen sonrasında İtalya'da yapılacak olan Akdeniz Oyunları da bizim için önemli. Avrupa Şampiyonası'na gidecek olan kadro ve buna ilave sporcular dahil, Akdeniz Oyunları'nda da hem takım hem bireysel olarak madalyalar hedefliyoruz" dedi.

Bolu kampında 18 sporcu bulunuyor

Kampın büyük erkekler kadrosunda Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Mert Efe Kılıçer, Alperen Ege Avcı, Altan Doğan ve Volkan Arda Hamarat yer alıyor. Genç erkekler kadrosunda ise Ahmet Baki Karadayı, Arben Erdem Gümüşlü, Deniz Şükrüoğlu, Ege Ertöz, Erkin Evim, Hüseyin Emir Cünedioğlu, Kaan Göktekin, Poyraz Efe Bulut, Umut Örs ve Yiğit Emre Gök bulunuyor. - BOLU