Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek - Son Dakika
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Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek

01.05.2022 12:04

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, cimnastikte takım olarak olimpiyatlara gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, cimnastikte takım olarak olimpiyatlara gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bolu'da Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Çelen, AA muhabirine, 2022 yılına iyi başladıklarını belirterek, dünya kupalarında madalyaların geldiğini kaydetti.

Çelen, cimnastikte branşların fazla olduğuna işaret ederek, "Önümüzde her branşın Avrupa Şampiyonası var. Öncelikle trambolin cimnastiğin İtalya'da Avrupa Şampiyonası olacak. Ritmik cimnastiğin İsrail'de Avrupa Şampiyonası olacak. Aerobik cimnastiğin Portekiz'de dünya şampiyonası olacak. Artistik cimnastiğin Dünya Şampiyonası İngiltere'de yapılacak. Bunların hepsine final ve madalya için gidiyoruz." diye konuştu.

Cimnastik camiasından madalya beklentisinin arttığını dile getiren Çelen, "Sorumluluğumuz arttı. Hedefimiz madalya almak. Her branşımızın farklı farklı olimpiyatlar için hedefi var; artistik cimnastik ilk 12 takım arasına katılıp takım olarak 5 kişiyle olimpiyatlara gitmek. Türk cimnastiğinin en büyük hedefi; takım olarak olimpiyatlara gitmek, ritmik cimnastikte olimpiyatlara katılmak. Bugüne kadar hiç katılamadık. Trambolinde de katılmak. Orada da hiç katılamadık. Kızlarda da en az bir kişilik kotayı almak." ifadelerini kullandı.

Çelen, Tokyo'da 7 final yaptıklarını ve bir bronz madalya aldıklarını hatırlatarak, "Aldığımız madalyayı gümüş ve altına çevirmek istiyoruz. Hedefimiz bu doğrultuda ve ilerliyoruz. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Bolu, İzmir ve İstanbul'daki merkezlerde kamplarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." dedi.

"Birçok ülke Türkiye'de kamp yapmak istiyor"

Alınan başarılarla yurt dışında da Türk cimnastiğine ilginin arttığını anlatan Çelen, "Birçok ülke bizimle kamp yapmak istiyor. Karşılıklı müsabaka yapmak istiyor. Ukrayna'da yaşanan savaş nedeniyle 25 kişilik trambolin milli takımını da misafir ediyoruz İstanbul'da. Onları da hazırlıyoruz bir taraftan. Türkiye'nin bu noktada ne kadar kucaklayıcı bir tavır sergilediğini söylemek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Çelen, cimnastiğin 81 ile yayıldığını belirterek, bu spor branşının geleceğinin aydınlık olduğunu kaydetti.

Göreve geldiklerinden bu yana yaşanan gelişmelerden bahseden Çelen, "Federasyon başkanlığına geldiğimizde (2012) 24 il cimnastik taahhüdü yapmıştı, 12 ilde yapılıyordu. Şimdi 81 il cimnastik yapıyor, 76 il yarışıyor. 1200 lisanslı sporcu vardı, bugün 120 bin. Bunlardan 600'ü yarışıyordu, şimdi 25 bini yarışıyor. Çok ciddi bir büyüme var. Yeni projelerimizle birlikte bu sayıyı milyonlara çıkaracağız. Biliyoruz ki çok daha fazla sporcumuz var ama lisans çıkarmıyor ve kayıt altına alınmıyor. Artık sporcularımız kulüplerle lisans altına alınacak, sayılar artacak. Hedefimiz milyonlara ulaşmak." değerlendirmesinde bulundu.

Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek
Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek
Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek
Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek

YORUMLAR
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Malatyalı sporcunun derece sevinci Malatyalı sporcunun derece sevinci Bolu'da Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı Bolu'da Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı

Suat Çelen, Cimnastik, Portekiz, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastikte hedef takım halinde olimpiyatlara gitmek - Son Dakika


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