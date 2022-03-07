Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları - Son Dakika
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Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

07.03.2022 11:01

Artistik cimnastikte Türkiye adına birçok başarıya imza atan 1 çocuk annesi Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırmak gibi bir planının olmadığını, sağlığı elverdiği sürece yarışlarda yer alacağını söyledi.

Artistik cimnastikte Türkiye adına birçok başarıya imza atan 1 çocuk annesi Göksu Üçtaş Şanlı, kariyerini sonlandırmak gibi bir planının olmadığını, sağlığı elverdiği sürece yarışlarda yer alacağını söyledi.

2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp, bu branşta Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk sporcu olan Göksu Üçtaş Şanlı, boynundaki rahatsızlığın ardından spora ara vermek zorunda kaldı. Bu süreçte 2015'te kızı Lina'yı dünyaya getiren Göksu, 3,5 yıl aradan sonrası 2016'da cimnastiğe geri döndü.

Tekrar başladığı cimnastikte başarılı sonuçlar almaya devam eden 31 yaşındaki sporcu, 2020'de Avrupa Şampiyonası'nda yer aletinde ikinci oldu. Bu başarısıyla Şanlı, Türkiye'ye büyük kadınlarda ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandırdı.

"Hedeflerim arasında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var"

Göksu Üçtaş Şanlı, AA muhabirine, cimnastik yapmayı çok sevdiğini, gençlerle çalıştıkça kendisini daha iyi hissettiğini söyledi.

Kariyerini tamamlama konusunda kafasında bir tarih bulunmadığını ifade eden Göksu, şöyle konuştu:

"Artık çok fazla planlı programlı düşünmüyorum. 'Cimnastiğe devam edeceğim' veya 'Bırakacağım' şeklinde değil de sağlığım elverdiği sürece, yapabildiğim sürece bu spora devam edeceğim. Hedeflerim arasında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları var. Onun için çok daha odaklı, hedefime ulaşmak için sıkı şekilde çalışmaya başladım. Bu sene önemli yarışmalarda mücadele edeceğiz. Bakü'de Dünya Kupası ile başlayacağız. Daha sonra Akdeniz Oyunları, Avrupa Şampiyonası ve İslam Oyunları var. Tabii ki Olimpiyat Oyunları'nın seçmelerine de başlıyor olacağız. Sıkı çalışmalarımız devam ediyor."

"Genç sporculara örnek olmak için çok çalışıyoruz."

Şanlı, cimnastikte gelen başarıların genç sporcuları da motive ettiğini kaydetti.

Başarının çok çalışmaktan geçtiğini dile getiren Göksu Üçtaş Şanlı, "Önlerindeki sporcuları gördükçe, alttan gelen sporcular 'Ben de yapabilirim.' diyor. Bunlar bizi motive eden şeyler. Biz de onlara daha iyi örnek olabilmek için çok çalışıyoruz. Bunda federasyonumuzun, teknik komitelerimizin, antrenörlerimizin çok katkısı var. Bu bir ekip çalışması gerçekten. Biz sporcu olarak değil, bütün ekip olarak inanıyor ve başarıyı da böyle sağlıyoruz." diye konuştu.

Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları
Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Cimnastikte ilkleri yaşatan Göksu Üçtaş Şanlı'nın hedefi 2024 Paris Olimpiyatları - Son Dakika


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