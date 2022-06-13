Yine İzmir'de yetişen Mısır asıllı Türk Adem Asil, halkada altın, yer aletinde gümüş ve atlama masasında bronz madalyayı boynuna takıp 3 madalya birden aldı. 2012 Londra Olimpiyatları'na katılıp cimnastikte tarihi bir ilki başaran Göksu Üçtaş Şanlı da yer aletinde bronz madalya kazandı. Türkiye'nin ilk dünya şampiyonu olan İbrahim Çolak da halkada kıl payı dördüncü oldu. İzmirli sporcular, 25 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında Cezayir'de yapılacak Akdeniz Oyunları öncesinde formlarını kanıtladı.

Kaynak: DHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Cimnastikte yine İzmir damgası - Son Dakika

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