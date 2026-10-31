ÇİMSA ÇBK Mersin, 6. haftada Emlak Konut deplasmanında 67-60 galip geldi

ÇİMSA ÇBK Mersin, 6. haftada Emlak Konut deplasmanında 67-60 galip geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Emlak Konut'u 67-60 mağlup etti. Mersin, devreyi 38-30 ve üçüncü periyodu 51-47 önde geçtikten sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Başakşehir
Hakemler: Önder Yılmaz, Haldun Çoban, Mustafa Gürhan Soysal
Emlak Konut: Kunaiyi-Akpanah 18, Ceren Akpınar 5, Melek Uzunoğlu 4, Lelik 10, Mavunga 13, Nehir Ulufer, Berfin Sertoğlu 8, Penna 2
ÇİMSA ÇBK Mersin: Leite 21, Thomas, Beren Burke 13, Esra Ural 6, Samuelson 11, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 2, Iagupova 7, Diaby 7
1. Periyot: 13-22
Devre: 30-38
3. Periyot: 47-51
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, deplasmanda Emlak Konut'u 67-60 mağlup etti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?